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Мину обнаружили на западном побережье Крыма
Мину обнаружили на западном побережье Крыма
Украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. 07.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-07T11:11+0300
2022-04-07T11:11+0300
2022-04-07T11:40+0300
военная спецоперация рф в донбассе
мины
крым
украина
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СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Предположительно, корабельную якорную мину обнаружили в районе поселка Витино в Сакском районе на западном побережье Крыма, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Крыму.Отмечается, что в районе населенного пункта Витино Сакского района был обнаружен подозрительный предмет. "К месту незамедлительно была направлена оперативная группа МЧС России и служба взаимодействия. На месте установлено, что предметом, предположительно, является корабельная якорная мина", – сказали в пресс-службе.В ведомстве подчеркнули, что информация передана во все службы взаимодействия для организации работ по транспортировке и уничтожению данного предмета.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/kuda-plyvut-ukrainskie-miny-1038390454.html
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мины, крым, украина
Мину обнаружили на западном побережье Крыма
11:11 07.04.2022 (обновлено: 11:40 07.04.2022)
Украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного.
СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Предположительно, корабельную якорную мину обнаружили в районе поселка Витино в Сакском районе на западном побережье Крыма, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Крыму.
Отмечается, что в районе населенного пункта Витино Сакского района был обнаружен подозрительный предмет.
"К месту незамедлительно была направлена оперативная группа МЧС России и служба взаимодействия. На месте установлено, что предметом, предположительно, является корабельная якорная мина", – сказали в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что информация передана во все службы взаимодействия для организации работ по транспортировке и уничтожению данного предмета.