https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/minu-obnaruzhili-na-zapadnom-poberezhe-kryma-1038530765.html

Мину обнаружили на западном побережье Крыма

Мину обнаружили на западном побережье Крыма

Украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. 07.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-07T11:11+0300

2022-04-07T11:11+0300

2022-04-07T11:40+0300

военная спецоперация рф в донбассе

мины

крым

украина

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СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Предположительно, корабельную якорную мину обнаружили в районе поселка Витино в Сакском районе на западном побережье Крыма, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Крыму.Отмечается, что в районе населенного пункта Витино Сакского района был обнаружен подозрительный предмет. "К месту незамедлительно была направлена оперативная группа МЧС России и служба взаимодействия. На месте установлено, что предметом, предположительно, является корабельная якорная мина", – сказали в пресс-службе.В ведомстве подчеркнули, что информация передана во все службы взаимодействия для организации работ по транспортировке и уничтожению данного предмета.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/kuda-plyvut-ukrainskie-miny-1038390454.html

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мины, крым, украина