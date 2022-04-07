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Пилия: если Абхазии нужен качественный Парламент, то нужно работать с населением
Пилия: если Абхазии нужен качественный Парламент, то нужно работать с населением
Об итогах Парламентских выборов в Абхазии, какие проблемы выявил выборный процесс, как реформировать систему власти, в эфире радио Sputnik рассказал... 07.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-07T10:59+0300
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Пилия: если Абхазии нужен качественный Парламент, то нужно работать с населением
Пилия: если Абхазии нужен качественный Парламент, то нужно работать с населением
Круглый стол на тему "Проблемы нацбезопасности" прошел в Центре социально-экономических исследований Абхазии. Целью обсуждения были предложения по реформированию системы власти и органов госуправления.По мнению председателя исполнительного комитета "Конгресса народа Абхазии" Давида Пилия, несогласованность действий внутри элиты Абхазии сказывается на качестве Парламента."Если нам нужен качественный Парламент, то нужно работать с населением. Надо до людей доносить о том, что они точно так же, как и законодательная, и исполнительная, и судебная власти несут ответственность за судьбу будущего нашего государства. Для воспитания избирателя нужно использовать рычаги, которые у нас есть сегодня, в основном это СМИ, общественные организации, движения, политические партии. Они должны работать с населением, но важно, чтобы и этот ресурс был качественным. Когда мы говорим, что нам в будущем надо планировать закон о выборах депутатов по смешанной системе, то встает вопрос, насколько наши политические партии сформированы, то тут очень далеко. Практически ни одна партия не соответствует нашему законодательству", – сказал Пилия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, выборы, парламент абхазии, аудио
Пилия: если Абхазии нужен качественный Парламент, то нужно работать с населением
10:59 07.04.2022 (обновлено: 11:10 07.04.2022)
Об итогах Парламентских выборов в Абхазии, какие проблемы выявил выборный процесс, как реформировать систему власти, в эфире радио Sputnik рассказал председатель исполнительного комитета "Конгресса народа Абхазии" Давид Пилия.
Круглый стол на тему "Проблемы нацбезопасности" прошел в Центре социально-экономических исследований Абхазии. Целью обсуждения были предложения по реформированию системы власти и органов госуправления.
По мнению председателя исполнительного комитета "Конгресса народа Абхазии" Давида Пилия, несогласованность действий внутри элиты Абхазии сказывается на качестве Парламента.
"Если нам нужен качественный Парламент, то нужно работать с населением. Надо до людей доносить о том, что они точно так же, как и законодательная, и исполнительная, и судебная власти несут ответственность за судьбу будущего нашего государства. Для воспитания избирателя нужно использовать рычаги, которые у нас есть сегодня, в основном это СМИ, общественные организации, движения, политические партии. Они должны работать с населением, но важно, чтобы и этот ресурс был качественным. Когда мы говорим, что нам в будущем надо планировать закон о выборах депутатов по смешанной системе, то встает вопрос, насколько наши политические партии сформированы, то тут очень далеко. Практически ни одна партия не соответствует нашему законодательству", – сказал Пилия.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.