https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/piliya-esli-abkhazii-nuzhen-kachestvennyy-parlament-to-nuzhno-rabotat-s-naseleniem-1038520006.html

Пилия: если Абхазии нужен качественный Парламент, то нужно работать с населением

Пилия: если Абхазии нужен качественный Парламент, то нужно работать с населением

Об итогах Парламентских выборов в Абхазии, какие проблемы выявил выборный процесс, как реформировать систему власти, в эфире радио Sputnik рассказал... 07.04.2022, Sputnik Абхазия

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Пилия: если Абхазии нужен качественный Парламент, то нужно работать с населением Пилия: если Абхазии нужен качественный Парламент, то нужно работать с населением

Круглый стол на тему "Проблемы нацбезопасности" прошел в Центре социально-экономических исследований Абхазии. Целью обсуждения были предложения по реформированию системы власти и органов госуправления.По мнению председателя исполнительного комитета "Конгресса народа Абхазии" Давида Пилия, несогласованность действий внутри элиты Абхазии сказывается на качестве Парламента."Если нам нужен качественный Парламент, то нужно работать с населением. Надо до людей доносить о том, что они точно так же, как и законодательная, и исполнительная, и судебная власти несут ответственность за судьбу будущего нашего государства. Для воспитания избирателя нужно использовать рычаги, которые у нас есть сегодня, в основном это СМИ, общественные организации, движения, политические партии. Они должны работать с населением, но важно, чтобы и этот ресурс был качественным. Когда мы говорим, что нам в будущем надо планировать закон о выборах депутатов по смешанной системе, то встает вопрос, насколько наши политические партии сформированы, то тут очень далеко. Практически ни одна партия не соответствует нашему законодательству", – сказал Пилия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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