https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/posrednik-akhuba-o-neobkhodimosti-inventarizatsii-zemel-v-abkhazii-1038530518.html
Посредник: Ахуба о необходимости инвентаризации земель в Абхазии
Посредник: Ахуба о необходимости инвентаризации земель в Абхазии
О необходимости инвентаризации земель и о том, какую они могут принести экономическую выгоду, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель Госуправления по... 07.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-07T13:13+0300
2022-04-07T13:13+0300
2022-04-07T13:13+0300
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Посредник: Ахуба о необходимости инвентаризации земель в Абхазии
Посредник: Ахуба о необходимости инвентаризации земель в Абхазии
Работа над земельным кадастром в Абхазии началась в 2012 году, но до сих пор продолжается. В программе "Посредник" руководитель Госуправления по землепользованию и кадастру Адамыр Ахуба рассказал о необходимости инвентаризации земель и о том, как земля в Абхазии может приносить экономическую выгоду, о влиянии стихийных свалок на качество земель, много ли загрязненных территорий, не пригодных для сельхозпользования, появилось за последнее время, как проходит работа по подготовке паспортов района.
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абхазия, земельный кадастр, посредник, подкасты, аудио
Посредник: Ахуба о необходимости инвентаризации земель в Абхазии
О необходимости инвентаризации земель и о том, какую они могут принести экономическую выгоду, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель Госуправления по землепользованию и кадастру Адамыр Ахуба.
Работа над земельным кадастром в Абхазии началась в 2012 году, но до сих пор продолжается. В программе "Посредник" руководитель Госуправления по землепользованию и кадастру Адамыр Ахуба рассказал о необходимости инвентаризации земель и о том, как земля в Абхазии может приносить экономическую выгоду, о влиянии стихийных свалок на качество земель, много ли загрязненных территорий, не пригодных для сельхозпользования, появилось за последнее время, как проходит работа по подготовке паспортов района.