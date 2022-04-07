https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/posrednik-akhuba-o-neobkhodimosti-inventarizatsii-zemel-v-abkhazii-1038530518.html

Посредник: Ахуба о необходимости инвентаризации земель в Абхазии

Посредник: Ахуба о необходимости инвентаризации земель в Абхазии

О необходимости инвентаризации земель и о том, какую они могут принести экономическую выгоду, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель Госуправления по... 07.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-07T13:13+0300

2022-04-07T13:13+0300

2022-04-07T13:13+0300

радио

абхазия

земельный кадастр

посредник

подкасты

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Посредник: Ахуба о необходимости инвентаризации земель в Абхазии Посредник: Ахуба о необходимости инвентаризации земель в Абхазии

Работа над земельным кадастром в Абхазии началась в 2012 году, но до сих пор продолжается. В программе "Посредник" руководитель Госуправления по землепользованию и кадастру Адамыр Ахуба рассказал о необходимости инвентаризации земель и о том, как земля в Абхазии может приносить экономическую выгоду, о влиянии стихийных свалок на качество земель, много ли загрязненных территорий, не пригодных для сельхозпользования, появилось за последнее время, как проходит работа по подготовке паспортов района.

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абхазия, земельный кадастр, посредник, подкасты, аудио