https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/razrabotan-mekhanizm-poetapnoy-vyplaty-matpomoschi-postradavshim-ot-stikhii-v-abkhazii-1038537944.html

Разработан механизм поэтапной выплаты матпомощи пострадавшим от стихии в Абхазии

Разработан механизм поэтапной выплаты матпомощи пострадавшим от стихии в Абхазии

В 2021 году ущерб от последствий стихийных бедствий был оценен на общую сумму 284 миллиона рублей. 07.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-07T16:04+0300

2022-04-07T16:04+0300

2022-04-07T16:27+0300

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СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Правительство Абхазии, по поручению президента, разработало механизм поэтапной выплаты материальной помощи за счет средств республиканского бюджета пострадавшим от стихийных бедствий в июле–августе 2021 года. Об этом на совещании в Кабмине заявил премьер-министр Александр Анкваб.Комиссия по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий при Кабмине оценила ущерб на общую сумму 284 миллиона рублей, из которых на 109 миллионов рублей ущерб нанесен домовладениям граждан.Общее количество получателей материальной поддержки по всей стране составляет 664 человека, а сумма выплат на первом этапе - 57 миллионов рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210910/Kabmin-Abkhazii-predstavil-otchet-po-likvidatsii-posledstviy-letnego-uragana-1033183565.html

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