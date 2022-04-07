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Разработан механизм поэтапной выплаты матпомощи пострадавшим от стихии в Абхазии
Разработан механизм поэтапной выплаты матпомощи пострадавшим от стихии в Абхазии
В 2021 году ущерб от последствий стихийных бедствий был оценен на общую сумму 284 миллиона рублей. 07.04.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Правительство Абхазии, по поручению президента, разработало механизм поэтапной выплаты материальной помощи за счет средств республиканского бюджета пострадавшим от стихийных бедствий в июле–августе 2021 года. Об этом на совещании в Кабмине заявил премьер-министр Александр Анкваб.Комиссия по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий при Кабмине оценила ущерб на общую сумму 284 миллиона рублей, из которых на 109 миллионов рублей ущерб нанесен домовладениям граждан.Общее количество получателей материальной поддержки по всей стране составляет 664 человека, а сумма выплат на первом этапе - 57 миллионов рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210910/Kabmin-Abkhazii-predstavil-otchet-po-likvidatsii-posledstviy-letnego-uragana-1033183565.html
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стихии, абхазия, кабмин абхазии, экономика

Разработан механизм поэтапной выплаты матпомощи пострадавшим от стихии в Абхазии

16:04 07.04.2022 (обновлено: 16:27 07.04.2022)
© Foto / Кабинет Министров РА В кабмине обсудили механизм и сроки выплат гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий
В кабмине обсудили механизм и сроки выплат гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий - Sputnik Абхазия, 1920, 07.04.2022
© Foto / Кабинет Министров РА
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В 2021 году ущерб от последствий стихийных бедствий был оценен на общую сумму 284 миллиона рублей.
СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Правительство Абхазии, по поручению президента, разработало механизм поэтапной выплаты материальной помощи за счет средств республиканского бюджета пострадавшим от стихийных бедствий в июле–августе 2021 года. Об этом на совещании в Кабмине заявил премьер-министр Александр Анкваб.
Кабинет Министров Республики Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 10.09.2021
В Абхазии
Кабмин Абхазии отчитался о ликвидации последствий летнего урагана
10 сентября 2021, 15:46
Комиссия по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий при Кабмине оценила ущерб на общую сумму 284 миллиона рублей, из которых на 109 миллионов рублей ущерб нанесен домовладениям граждан.
Помощь из республиканского бюджета будет оказана гражданам, чьи домовладения пострадали в результате стихийных бедствий.
Общее количество получателей материальной поддержки по всей стране составляет 664 человека, а сумма выплат на первом этапе - 57 миллионов рублей.
В Абхазии
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