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Шурыгин рассказал об обмене военнопленными между Россией и Украиной

Шурыгин рассказал об обмене военнопленными между Россией и Украиной

Российский военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал о процессе обмена военнопленными между РФ и Украиной. 07.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-07T14:27+0300

2022-04-07T14:27+0300

2022-04-07T14:39+0300

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Шурыгин рассказал об обмене военнопленными между Россией и Украиной Шурыгин рассказал об обмене военнопленными между Россией и Украиной

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "86 на 86 человек".В эфире радио Sputnik Шурыгин отметил, что при обмене пленными в 2014–2015 годах большую роль сыграла группа генерала Рубана."Он через союз "афганцев", тогда еще действовавший на Украине, через структуры республик (ДНР и ЛНР - ред.) договаривался напрямую об обмене военнопленными. Собственно, тогда процесс спасения и был запущен, потому что до этого момента судьба многих была очень страшной. Я думаю, нечто похожее действует сейчас через каких-то международных посредников и бизнес-структуры", — сказал Шурыгин.По его словам, украинских пленных содержат в гуманных условиях, а вот украинские паравоенные структуры беспощадны в обращении с пленными россиянами.

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