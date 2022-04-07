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Шурыгин рассказал об обмене военнопленными между Россией и Украиной
Шурыгин рассказал об обмене военнопленными между Россией и Украиной
Российский военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал о процессе обмена военнопленными между РФ и Украиной. 07.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-07T14:27+0300
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Шурыгин рассказал об обмене военнопленными между Россией и Украиной
Шурыгин рассказал об обмене военнопленными между Россией и Украиной
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "86 на 86 человек".В эфире радио Sputnik Шурыгин отметил, что при обмене пленными в 2014–2015 годах большую роль сыграла группа генерала Рубана."Он через союз "афганцев", тогда еще действовавший на Украине, через структуры республик (ДНР и ЛНР - ред.) договаривался напрямую об обмене военнопленными. Собственно, тогда процесс спасения и был запущен, потому что до этого момента судьба многих была очень страшной. Я думаю, нечто похожее действует сейчас через каких-то международных посредников и бизнес-структуры", — сказал Шурыгин.По его словам, украинских пленных содержат в гуманных условиях, а вот украинские паравоенные структуры беспощадны в обращении с пленными россиянами.
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Шурыгин рассказал об обмене военнопленными между Россией и Украиной
14:27 07.04.2022 (обновлено: 14:39 07.04.2022)
Российский военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал о процессе обмена военнопленными между РФ и Украиной.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "86 на 86 человек".
В эфире радио Sputnik
Шурыгин отметил, что при обмене пленными в 2014–2015 годах большую роль сыграла группа генерала Рубана.
"Он через союз "афганцев", тогда еще действовавший на Украине, через структуры республик (ДНР и ЛНР - ред.) договаривался напрямую об обмене военнопленными. Собственно, тогда процесс спасения и был запущен, потому что до этого момента судьба многих была очень страшной. Я думаю, нечто похожее действует сейчас через каких-то международных посредников и бизнес-структуры", — сказал Шурыгин.
По его словам, украинских пленных содержат в гуманных условиях, а вот украинские паравоенные структуры беспощадны в обращении с пленными россиянами.