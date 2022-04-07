Туманный Сухум: столицу Абхазии накрыло серой пеленой

Накануне температура в Сухуме опустилась до 12 градусов. До самого вечера вся набережная была окутана густым туманом. Однако это не напугало жителей и гостей столицы. Несмотря на дымку, люди выходили на берег, чтобы неспешно прогуляться или же выпить кофе. Синоптики предупреждают, что и в пятницу, 8 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью без осадков, днем временами дождь, местами возможна гроза и туман.
Туман в Сухуме - не редкое, но невероятно красивое явление. 7 апреля на столицу Абхазии опустилась серая пелена.
Накануне температура в Сухуме опустилась до 12 градусов. До самого вечера вся набережная была окутана густым туманом. Однако это не напугало жителей и гостей столицы. Несмотря на дымку, люди выходили на берег, чтобы неспешно прогуляться или же выпить кофе.
Синоптики предупреждают, что и в пятницу, 8 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью без осадков, днем временами дождь, местами возможна гроза и туман.