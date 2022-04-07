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Туманный Сухум: столицу Абхазии накрыло серой пеленой
Туманный Сухум: столицу Абхазии накрыло серой пеленой
Туман в Сухуме - не редкое, но невероятно красивое явление. 7 апреля на столицу Абхазии опустилась серая пелена. 07.04.2022, Sputnik Абхазия
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Накануне температура в Сухуме опустилась до 12 градусов. До самого вечера вся набережная была окутана густым туманом. Однако это не напугало жителей и гостей столицы. Несмотря на дымку, люди выходили на берег, чтобы неспешно прогуляться или же выпить кофе. Синоптики предупреждают, что и в пятницу, 8 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью без осадков, днем временами дождь, местами возможна гроза и туман.
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фото, фото , мультимедиа, туман, абхазия

Туманный Сухум: столицу Абхазии накрыло серой пеленой

20:10 07.04.2022 (обновлено: 21:18 07.04.2022)
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Туман в Сухуме - не редкое, но невероятно красивое явление. 7 апреля на столицу Абхазии опустилась серая пелена.
Накануне температура в Сухуме опустилась до 12 градусов. До самого вечера вся набережная была окутана густым туманом. Однако это не напугало жителей и гостей столицы. Несмотря на дымку, люди выходили на берег, чтобы неспешно прогуляться или же выпить кофе.
Синоптики предупреждают, что и в пятницу, 8 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью без осадков, днем временами дождь, местами возможна гроза и туман.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Туман накрыл столицу Абхазии.

Туман накрыл столицу Абхазии. - Sputnik Абхазия
1/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Туман накрыл столицу Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

7 апреля в 13:00 на Сухум опустилась серая дымка.

7 апреля в 13:00 на Сухум опустилась серая дымка. - Sputnik Абхазия
2/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

7 апреля в 13:00 на Сухум опустилась серая дымка.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Завсегдатаев знаменитой кофейни “Брехаловка” это явление не напугало. Ведь партия в шахматы должна быть доиграна.

Завсегдатаев знаменитой кофейни “Брехаловка” это явление не напугало. Ведь партия в шахматы должна быть доиграна. - Sputnik Абхазия
3/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Завсегдатаев знаменитой кофейни “Брехаловка” это явление не напугало. Ведь партия в шахматы должна быть доиграна.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие жители столицы пришли на набережную просто полюбоваться видами.

Многие жители столицы пришли на набережную просто полюбоваться видами. - Sputnik Абхазия
4/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие жители столицы пришли на набережную просто полюбоваться видами.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Согласитесь, Сухуму к лицу не только яркие цвета, но и серый.

Согласитесь, Сухуму к лицу не только яркие цвета, но и серый. - Sputnik Абхазия
5/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Согласитесь, Сухуму к лицу не только яркие цвета, но и серый.

© Sputnik / Томас Тхайцук

По сообщению синоптиков, туман возможен и в пятницу, 8 апреля.

По сообщению синоптиков, туман возможен и в пятницу, 8 апреля. - Sputnik Абхазия
6/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

По сообщению синоптиков, туман возможен и в пятницу, 8 апреля.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Необычным для яркой набережной явлением любовались и гости столицы.

Необычным для яркой набережной явлением любовались и гости столицы. - Sputnik Абхазия
7/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Необычным для яркой набережной явлением любовались и гости столицы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Накануне в Сухуме температура опустилась до 12 градусов.

Накануне в Сухуме температура опустилась до 12 градусов. - Sputnik Абхазия
8/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Накануне в Сухуме температура опустилась до 12 градусов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Видимость была затруднена из-за тумана.

Видимость была затруднена из-за тумана. - Sputnik Абхазия
9/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Видимость была затруднена из-за тумана.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Туман в Сухуме продержался до самого вечера.

Туман в Сухуме продержался до самого вечера. - Sputnik Абхазия
10/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Туман в Сухуме продержался до самого вечера.

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