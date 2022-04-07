https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/tumannyy-sukhum-stolitsu-abkhazii-nakrylo-seroy-pelenoy-1038543501.html

Туманный Сухум: столицу Абхазии накрыло серой пеленой

Туманный Сухум: столицу Абхазии накрыло серой пеленой

Туман в Сухуме - не редкое, но невероятно красивое явление. 7 апреля на столицу Абхазии опустилась серая пелена. 07.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-07T20:10+0300

2022-04-07T20:10+0300

2022-04-07T21:18+0300

в абхазии

фото

мультимедиа

туман

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/07/1038543249_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b77555326ad4db13ccb39a0a125275c4.jpg

Накануне температура в Сухуме опустилась до 12 градусов. До самого вечера вся набережная была окутана густым туманом. Однако это не напугало жителей и гостей столицы. Несмотря на дымку, люди выходили на берег, чтобы неспешно прогуляться или же выпить кофе. Синоптики предупреждают, что и в пятницу, 8 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью без осадков, днем временами дождь, местами возможна гроза и туман.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фото, фото , мультимедиа, туман, абхазия