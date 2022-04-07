https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/ustanovlen-predelnyy-razmer-torgovykh-nadbavok-na-ryad-prodovolstvennykh-tovarov-1038538233.html

Установлен предельный размер торговых надбавок на ряд продовольственных товаров

Установлен предельный размер торговых надбавок на ряд продовольственных товаров

Мера направлена на смягчение последствий на внутреннем рынке Абхазии, вызванных резким ростом цен на фоне антироссийских санкций. 07.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-07T16:26+0300

2022-04-07T16:26+0300

2022-04-07T16:38+0300

в абхазии

экономика

абхазия

санкции

министерство экономики

кабинет министров абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/15/1036429416_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d994434c81455821b101e7ca0962606c.jpg

СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Правительство установило предельный размер торговых надбавок на основные виды продовольственных товаров, сообщается на сайте Кабмина Абхазии. В утвержденный перечень основных видов продовольственных товаров вошли: Контроль за исполнением возложен на Министерство экономики республики и Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, абхазия, санкции, министерство экономики, кабинет министров абхазии