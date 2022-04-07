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Установлен предельный размер торговых надбавок на ряд продовольственных товаров
Установлен предельный размер торговых надбавок на ряд продовольственных товаров
Мера направлена на смягчение последствий на внутреннем рынке Абхазии, вызванных резким ростом цен на фоне антироссийских санкций. 07.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-07T16:26+0300
2022-04-07T16:26+0300
2022-04-07T16:38+0300
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СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Правительство установило предельный размер торговых надбавок на основные виды продовольственных товаров, сообщается на сайте Кабмина Абхазии. В утвержденный перечень основных видов продовольственных товаров вошли: Контроль за исполнением возложен на Министерство экономики республики и Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.
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экономика, абхазия, санкции, министерство экономики, кабинет министров абхазии
Установлен предельный размер торговых надбавок на ряд продовольственных товаров
16:26 07.04.2022 (обновлено: 16:38 07.04.2022)
Мера направлена на смягчение последствий на внутреннем рынке Абхазии, вызванных резким ростом цен на фоне антироссийских санкций.
СУХУМ, 7 апр – Sputnik.
Правительство установило предельный размер торговых надбавок на основные виды продовольственных товаров, сообщается на сайте
Кабмина Абхазии.
Предельный размер оптовых надбавок от таможенной стоимости – не более 10%, розничных от оптовых цен – не более 12%.
В утвержденный перечень основных видов продовольственных товаров вошли:
масло растительное подсолнечное (рафинированное дезодорированное фасованное),
яйца птиц в скорлупе (куриные),
сахар свекловичный (песок),
фасоль зерновая лущильная,
детское питание (смеси, предназначенные для детей раннего возраста, расфасованные для розничной продажи).
Контроль за исполнением возложен на Министерство экономики республики и Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.