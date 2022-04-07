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Восемь новых случаев коронавируса зафиксировано в Абхазии
Восемь новых случаев коронавируса зафиксировано в Абхазии
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53556 человек. Зарегистрирован 681 летальный случай. Выздоровели 51222... 07.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-07T23:02+0300
2022-04-07T23:02+0300
2022-04-07T23:07+0300
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СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция зарегистрирован у восьми человек из 62 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 25 пациентов, в тяжелом состоянии 5 человек, состояние здоровья 20 пациентов - средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 3 пациента, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 4, в Гагрской ЦРБ – 3, в Ткуарчалской ЦРБ - 3 пациента.
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MIA „Rosiya Segodnya“
медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия
Восемь новых случаев коронавируса зафиксировано в Абхазии
23:02 07.04.2022 (обновлено: 23:07 07.04.2022)
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53556 человек. Зарегистрирован 681 летальный случай. Выздоровели 51222 человека.
СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция зарегистрирован у восьми человек из 62 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 25 пациентов, в тяжелом состоянии 5 человек, состояние здоровья 20 пациентов - средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 3 пациента, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 4, в Гагрской ЦРБ – 3, в Ткуарчалской ЦРБ - 3 пациента.