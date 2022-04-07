https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/vosem-novykh-sluchaev-koronavirusa-zafiksirovano-v-abkhazii-1038547332.html

Восемь новых случаев коронавируса зафиксировано в Абхазии

Восемь новых случаев коронавируса зафиксировано в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53556 человек. Зарегистрирован 681 летальный случай. Выздоровели 51222... 07.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-07T23:02+0300

2022-04-07T23:02+0300

2022-04-07T23:07+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

медицина

мировая пандемия коронавируса covid-19

абхазия

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СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция зарегистрирован у восьми человек из 62 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 25 пациентов, в тяжелом состоянии 5 человек, состояние здоровья 20 пациентов - средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 3 пациента, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 4, в Гагрской ЦРБ – 3, в Ткуарчалской ЦРБ - 3 пациента.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия