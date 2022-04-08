https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/alkogol-i-narkotiki-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-mart-1038549723.html

Алкоголь и наркотики: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за март

Алкоголь и наркотики: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за март

Согласно данным МВД Абхазии, сотрудники Госавтоинспекции страны выписали 7246 протоколов за различные правонарушения в марте, что на 581 штраф больше, чем в... 08.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-08T17:35+0300

2022-04-08T17:35+0300

2022-04-08T21:06+0300

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Минувший март оказался "урожайным" для правоохранительных органов, которые следят за порядком на дорогах Абхазии. Для полного "комплекта" в статистике не хватило только несовершеннолетних автолюбителей в нетрезвом состоянии.SputnikСреди 436 оштрафованных в марте автомобилистов "навеселе" семеро пребывали в состоянии наркотического опьянения. Также инспекторы подвергли штрафным санкциям шесть представительниц прекрасной половины человечества, пять из которых жительницы Сухума и одна девушка из города Гал.Самому взрослому нарушителю в марте было 75 лет. Он младше апрельского "победителя" на пять лет. Возраст самого молодого подвыпившего водителя с апреля не изменился – 18 лет.В "географии" правонарушений произошли существенные изменения. Основными конкурентами за лидирующую в сводках МВД позицию снова были Сухум и Гудаутский район, включая город. Если в прошлом месяце Гудауте удалось вырваться вперед, то в этот раз ей пришлось "довольствоваться" второй строчкой.При этом до середины месяца очевидного преимущества ни у кого из них не было. Склонить чашу весов на сторону столицы республики помогли семеро нетрезвых автолюбителей. Сухум – 109 штрафов, Гудаута – 102.Очамчыре с 77-ю протоколами тоже не удалось удержать третью позицию. Ей "пришлось" уступить Гагре, где в марте составили 92 "письма счастья". Замыкают наш список по традиции Ткуарчал и Гал – по шесть и девять штрафов за управлением транспортом подшофе в прошлом месяце.В возрастной категории также произошли "перестановки". Обладатели "золотой медали" - водители старше 50 лет "съехали" с первой на третью ступень. Они пропустили вперед автомобилистов в возрасте от 30 до 35 лет и от 35 до 40 лет.В Международный женский день ни одна девушка от рук блюстителей правопорядка не "пострадала", но для 12 мужчин этот праздничный день был омрачен штрафом за слабость к алкоголю.Больше всего протоколов инспекторы ГАИ Абхазии выписали 18 марта – 26, а наиболее спокойным днем у них выдались 12 и 26 марта – по шесть штрафов в день.

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автомобили, дороги, дтп, пдд, вождение, мвд абхазии, новости