https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/azhd-planiruet-polnostyu-pogasit-dolg-po-nalogovym-platezham-do-kontsa-goda-1038552450.html
АЖД планирует полностью погасить долг по налоговым платежам до конца года
АЖД планирует полностью погасить долг по налоговым платежам до конца года
Служба судебных исполнителей Минюста 6 апреля сообщила, что АЖД задолжала государству более четырех миллионов рублей. Редакция Sputnik обратилась в предприятие... 08.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-08T11:55+0300
2022-04-08T11:55+0300
2022-04-08T11:55+0300
в абхазии
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новости
налоги
долги
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СУХУМ, 8 апр - Sputnik. "Абхазская железная дорога" планирует полностью погасить долг по налоговым платежам до конца 2022 года, предприятие ни в коем случае не отказывается и не отказывалось от уплаты долга перед бюджетом республики, заявили Sputnik в АЖД.В среду Служба судебных исполнителей Минюста сообщила о взыскании с республиканского унитарного предприятия "Абхазская железная дорога" 310 тысяч рублей, отметив, что общая сумма задолженности предприятия по налоговым платежам составляет 4 002 975 рублей.В 2021 году был составлен график выплат, которому предприятие строго придерживается, он одобрен министерством по налогам и сборам, уточнили в АЖД.В предприятии отметили, что иных значимых задолженностей перед бюджетом АЖД не имеет, а по текущим платежам оплата своевременная.
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абхазская железная дорога, новости, налоги, долги
АЖД планирует полностью погасить долг по налоговым платежам до конца года
Служба судебных исполнителей Минюста 6 апреля сообщила, что АЖД задолжала государству более четырех миллионов рублей. Редакция Sputnik обратилась в предприятие за разъяснением ситуации.
СУХУМ, 8 апр - Sputnik. "Абхазская железная дорога" планирует полностью погасить долг по налоговым платежам до конца 2022 года, предприятие ни в коем случае не отказывается и не отказывалось от уплаты долга перед бюджетом республики, заявили Sputnik в АЖД.
В среду Служба судебных исполнителей Минюста сообщила о взыскании с республиканского унитарного предприятия "Абхазская железная дорога" 310 тысяч рублей, отметив, что общая сумма задолженности предприятия по налоговым платежам составляет 4 002 975 рублей.
"Данная задолженность по налоговым платежам образовалась еще в 2020 году. На сегодняшний день общая сумма составляет - 3 532 348 рублей. Из этой суммы задолженность по подоходному налогу - 2 638 304 рублей , по земельному налогу - 219 373 рубля, по пени - 674 671 рублей", - пояснили в АЖД.
В 2021 году был составлен график выплат, которому предприятие строго придерживается, он одобрен министерством по налогам и сборам, уточнили в АЖД.
В предприятии отметили, что иных значимых задолженностей перед бюджетом АЖД не имеет, а по текущим платежам оплата своевременная.