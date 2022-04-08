https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/azhd-planiruet-polnostyu-pogasit-dolg-po-nalogovym-platezham-do-kontsa-goda-1038552450.html

АЖД планирует полностью погасить долг по налоговым платежам до конца года

АЖД планирует полностью погасить долг по налоговым платежам до конца года

Служба судебных исполнителей Минюста 6 апреля сообщила, что АЖД задолжала государству более четырех миллионов рублей. Редакция Sputnik обратилась в предприятие... 08.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-08T11:55+0300

2022-04-08T11:55+0300

2022-04-08T11:55+0300

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СУХУМ, 8 апр - Sputnik. "Абхазская железная дорога" планирует полностью погасить долг по налоговым платежам до конца 2022 года, предприятие ни в коем случае не отказывается и не отказывалось от уплаты долга перед бюджетом республики, заявили Sputnik в АЖД.В среду Служба судебных исполнителей Минюста сообщила о взыскании с республиканского унитарного предприятия "Абхазская железная дорога" 310 тысяч рублей, отметив, что общая сумма задолженности предприятия по налоговым платежам составляет 4 002 975 рублей.В 2021 году был составлен график выплат, которому предприятие строго придерживается, он одобрен министерством по налогам и сборам, уточнили в АЖД.В предприятии отметили, что иных значимых задолженностей перед бюджетом АЖД не имеет, а по текущим платежам оплата своевременная.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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абхазская железная дорога, новости, налоги, долги