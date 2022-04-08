https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/butba-chislo-statsionarnykh-bolnykh-s-covid-19-snizilos-do-20-po-vsey-abkhazii-1038553049.html

Бутба: число стационарных больных с COVID-19 снизилось до 20 по всей Абхазии

Бутба: число стационарных больных с COVID-19 снизилось до 20 по всей Абхазии

Всего с начала пандемии в Абхазии зафиксировано 53,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. 08.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-08T12:12+0300

2022-04-08T12:12+0300

2022-04-08T12:15+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

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мировая пандемия коронавируса covid-19

минздрав

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СУХУМ, 8 апр – Sputnik. На сегодня стационарное лечение проходят 20 пациентов с COVID-19 по всей республике, сообщил министр здравоохранения Эдуард Бутба на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. По его словам, за последние шесть дней в Сухумскую инфекционную больницу не поступил ни один пациент.Устойчивая тенденция на спад заболеваемости коронавирусом наблюдается в Абхазии с начала марта. Показатели суточного прироста снизились в несколько раз по сравнению с пиковыми месяцами.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, минздрав