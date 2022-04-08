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Ситуация с коронавирусом в Абхазии
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Бутба: число стационарных больных с COVID-19 снизилось до 20 по всей Абхазии
Бутба: число стационарных больных с COVID-19 снизилось до 20 по всей Абхазии
Всего с начала пандемии в Абхазии зафиксировано 53,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. 08.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-08T12:12+0300
2022-04-08T12:15+0300
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СУХУМ, 8 апр – Sputnik. На сегодня стационарное лечение проходят 20 пациентов с COVID-19 по всей республике, сообщил министр здравоохранения Эдуард Бутба на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. По его словам, за последние шесть дней в Сухумскую инфекционную больницу не поступил ни один пациент.Устойчивая тенденция на спад заболеваемости коронавирусом наблюдается в Абхазии с начала марта. Показатели суточного прироста снизились в несколько раз по сравнению с пиковыми месяцами.
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новости, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, минздрав

Бутба: число стационарных больных с COVID-19 снизилось до 20 по всей Абхазии

12:12 08.04.2022 (обновлено: 12:15 08.04.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукГудаутская ЦРБ
Гудаутская ЦРБ - Sputnik Абхазия, 1920, 08.04.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Всего с начала пандемии в Абхазии зафиксировано 53,5 тысячи случаев заражения коронавирусом.
СУХУМ, 8 апр – Sputnik. На сегодня стационарное лечение проходят 20 пациентов с COVID-19 по всей республике, сообщил министр здравоохранения Эдуард Бутба на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.

"На сегодняшний день показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией минимальны. За вчерашние сутки выявлены всего восемь заболевших. Значительно снизилось количество тяжелобольных пациентов и обращаемость людей в пункты сдачи ПЦР-тестов", – заявил глава Минздрава.

По его словам, за последние шесть дней в Сухумскую инфекционную больницу не поступил ни один пациент.
Устойчивая тенденция на спад заболеваемости коронавирусом наблюдается в Абхазии с начала марта. Показатели суточного прироста снизились в несколько раз по сравнению с пиковыми месяцами.
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