https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-v-subbotu-1038562367.html
Часть Сухума останется без воды в субботу
Часть Сухума останется без воды в субботу
Приостановка подачи воды в некоторых районах Сухума связана с ремонтом водопровода диаметром 300 миллиметров в селе Гумиста. 08.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-08T19:47+0300
2022-04-08T19:47+0300
2022-04-08T19:53+0300
в абхазии
сухум
водоснабжение
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ремонт
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СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Часть Сухума останется без подачи питьевой воды в субботу, 9 апреля, сообщает столичный Водоканал.В связи с ремонтными работами на водопроводе в селе Гумиста водоснабжение будет прекращено с 00:00 до 15:00 на улице Адыгейская, в верхней части ВИЭМа, районе рынка и в центре Сухума.
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сухум, водоснабжение, новости, ремонт
Часть Сухума останется без воды в субботу
19:47 08.04.2022 (обновлено: 19:53 08.04.2022)
Приостановка подачи воды в некоторых районах Сухума связана с ремонтом водопровода диаметром 300 миллиметров в селе Гумиста.
СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Часть Сухума останется без подачи питьевой воды в субботу, 9 апреля, сообщает столичный Водоканал.
В связи с ремонтными работами на водопроводе в селе Гумиста водоснабжение будет прекращено с 00:00 до 15:00 на улице Адыгейская, в верхней части ВИЭМа, районе рынка и в центре Сухума.