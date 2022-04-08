https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-v-subbotu-1038562367.html

Часть Сухума останется без воды в субботу

Часть Сухума останется без воды в субботу

Приостановка подачи воды в некоторых районах Сухума связана с ремонтом водопровода диаметром 300 миллиметров в селе Гумиста. 08.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-08T19:47+0300

2022-04-08T19:47+0300

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СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Часть Сухума останется без подачи питьевой воды в субботу, 9 апреля, сообщает столичный Водоканал.В связи с ремонтными работами на водопроводе в селе Гумиста водоснабжение будет прекращено с 00:00 до 15:00 на улице Адыгейская, в верхней части ВИЭМа, районе рынка и в центре Сухума.

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сухум, водоснабжение, новости, ремонт