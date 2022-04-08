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Чирикба о реабилитации энергоотрасли Абхазии: главное – обновить всю инфраструктуру
Чирикба о реабилитации энергоотрасли Абхазии: главное – обновить всю инфраструктуру
Центр стратегических исследований при президенте Абхазии 6 апреля провел круглый стол по теме энергетики. 08.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-08T08:52+0300
2022-04-08T08:52+0300
2022-04-08T08:52+0300
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Чирикба о реформировании энергоотрасли Абхазии
Чирикба о реформировании энергоотрасли Абхазии
Центр стратегических исследований при президенте Абхазии 6 апреля провел круглый стол по теме энергетики.Члены ЦСИ и приглашенные эксперты обсуждали энергетические проблемы Абхазии и перспективы развития альтернативной энергетики в республике.Глава Центра стратегических исследований Вячеслав Чирикба в эфире радио Sputnik Абхазия отметил, что в реформировании энергоотрасли страны главный упор нужно сделать на реконструкции линий, ведущих от ИнгурГЭС к потребителям, и обновлении трансформаторов. "Вся инфраструктура требует обновления. Это самое важное, что предстоит нашему государству, поскольку ничто не может заменить мощности ИнгурГЭС – для нас это единственный источник электроэнергии. Но учитывая, что есть и другие возможности для снижения зависимости Абхазии от единственной станции, которая находится в управлении Грузией. Ситуация в условиях конфликта несколько сложная, не очень стабильная. Ни одного подписанного соглашения, все основывается на устной договоренности", – сказал Чирикба. По его мнению, чтобы подстраховаться, необходимо иметь дополнительные источники генерации электроэнергии, чтобы снизить тотальную зависимость от ИнгурГЭС."Во-первых, это малые Гидроэлектростанции, которых до войны было 25. Они работали и обеспечивали местные районы электричеством. Кроме того, существуют еще альтернативные источники генерации – это солнечная энергетика, ветровая и другие. Считаю, что нужно параллельно улучшать работу всей инфраструктуры ИнгурГЭС и иметь какие-то ресурсы для того, чтобы снизить зависимость от ИнгурГЭС", – отметил Чирикба.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты энергетика, абхазия, аудио
Центр стратегических исследований при президенте Абхазии 6 апреля провел круглый стол по теме энергетики.
Члены ЦСИ и приглашенные эксперты обсуждали энергетические проблемы Абхазии и перспективы развития альтернативной энергетики в республике.
Глава Центра стратегических исследований Вячеслав Чирикба в эфире радио Sputnik Абхазия отметил, что в реформировании энергоотрасли страны главный упор нужно сделать на реконструкции линий, ведущих от ИнгурГЭС к потребителям, и обновлении трансформаторов.
"Вся инфраструктура требует обновления. Это самое важное, что предстоит нашему государству, поскольку ничто не может заменить мощности ИнгурГЭС – для нас это единственный источник электроэнергии. Но учитывая, что есть и другие возможности для снижения зависимости Абхазии от единственной станции, которая находится в управлении Грузией. Ситуация в условиях конфликта несколько сложная, не очень стабильная. Ни одного подписанного соглашения, все основывается на устной договоренности", – сказал Чирикба.
По его мнению, чтобы подстраховаться, необходимо иметь дополнительные источники генерации электроэнергии, чтобы снизить тотальную зависимость от ИнгурГЭС.
"Во-первых, это малые Гидроэлектростанции, которых до войны было 25. Они работали и обеспечивали местные районы электричеством. Кроме того, существуют еще альтернативные источники генерации – это солнечная энергетика, ветровая и другие. Считаю, что нужно параллельно улучшать работу всей инфраструктуры ИнгурГЭС и иметь какие-то ресурсы для того, чтобы снизить зависимость от ИнгурГЭС", – отметил Чирикба.
Подробности слушайте в аудиофайле.