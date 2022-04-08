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Делба рассказал о выплатах материальной помощи пострадавшим от стихии в Абхазии

Делба рассказал о выплатах материальной помощи пострадавшим от стихии в Абхазии

Вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба в эфире радио Sputnik рассказал о механизме поэтапной выплаты материальной помощи пострадавшим от... 08.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-08T10:19+0300

2022-04-08T10:19+0300

2022-04-08T10:47+0300

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Делба рассказал о выплатах материальной помощи пострадавшим от стихии в Абхазии Делба рассказал о выплатах материальной помощи пострадавшим от стихии в Абхазии

Правительство Абхазии, по поручению президента разработало механизм поэтапной выплаты материальной помощи за счет средств республиканского бюджета пострадавшим от стихийных бедствий в июле–августе 2021 года. Об этом на совещании в Кабмине заявил премьер-министр Александр Анкваб.Комиссия по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий при Кабмине оценила ущерб на общую сумму 284 миллиона рублей, из которых на 109 миллионов рублей ущерб нанесен домовладениям граждан.Общее количество получателей материальной поддержки по всей стране, чьи домовладения пострадали, составляет 664 человека, а сумма выплат на первом этапе – 57 миллионов рублей.Как отметил Владимир Делба, механизм оказания помощи пострадавшим предусматривает два этапа. Компенсировать будут не только ущерб, нанесенный домовладениям. Следующим этапом предполагается выплата денежных средств гражданам, у которых пострадал автотранспорт. За ними стоят масштабные расходы по ремонтно-восстановительным работам объектов жилого и нежилого фонда, сообщил вице-премьер. Подробности слушайте в аудиофайле.В 2021 году ущерб от последствий стихийных бедствий был оценен на общую сумму 284 миллиона рублей.

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