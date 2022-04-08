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Делба рассказал о выплатах материальной помощи пострадавшим от стихии в Абхазии
Делба рассказал о выплатах материальной помощи пострадавшим от стихии в Абхазии
Вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба в эфире радио Sputnik рассказал о механизме поэтапной выплаты материальной помощи пострадавшим от... 08.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-08T10:19+0300
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Делба рассказал о выплатах материальной помощи пострадавшим от стихии в Абхазии
Делба рассказал о выплатах материальной помощи пострадавшим от стихии в Абхазии
Правительство Абхазии, по поручению президента разработало механизм поэтапной выплаты материальной помощи за счет средств республиканского бюджета пострадавшим от стихийных бедствий в июле–августе 2021 года. Об этом на совещании в Кабмине заявил премьер-министр Александр Анкваб.Комиссия по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий при Кабмине оценила ущерб на общую сумму 284 миллиона рублей, из которых на 109 миллионов рублей ущерб нанесен домовладениям граждан.Общее количество получателей материальной поддержки по всей стране, чьи домовладения пострадали, составляет 664 человека, а сумма выплат на первом этапе – 57 миллионов рублей.Как отметил Владимир Делба, механизм оказания помощи пострадавшим предусматривает два этапа. Компенсировать будут не только ущерб, нанесенный домовладениям. Следующим этапом предполагается выплата денежных средств гражданам, у которых пострадал автотранспорт. За ними стоят масштабные расходы по ремонтно-восстановительным работам объектов жилого и нежилого фонда, сообщил вице-премьер. Подробности слушайте в аудиофайле.В 2021 году ущерб от последствий стихийных бедствий был оценен на общую сумму 284 миллиона рублей.
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Делба рассказал о выплатах материальной помощи пострадавшим от стихии в Абхазии
10:19 08.04.2022 (обновлено: 10:47 08.04.2022)
Вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба в эфире радио Sputnik рассказал о механизме поэтапной выплаты материальной помощи пострадавшим от стихийных бедствий.
Правительство Абхазии, по поручению президента разработало механизм поэтапной выплаты материальной помощи за счет средств республиканского бюджета пострадавшим от стихийных бедствий в июле–августе 2021 года. Об этом на совещании в Кабмине заявил
премьер-министр Александр Анкваб.
Комиссия по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий при Кабмине оценила ущерб на общую сумму 284 миллиона рублей, из которых на 109 миллионов рублей ущерб нанесен домовладениям граждан.
Общее количество получателей материальной поддержки по всей стране, чьи домовладения пострадали, составляет 664 человека, а сумма выплат на первом этапе – 57 миллионов рублей.
Как отметил Владимир Делба, механизм оказания помощи пострадавшим предусматривает два этапа.
"Сразу такого масштабного объема средств республика не может найти на выплаты, поэтому исходим из нашей первичной возможности, определяя приоритетность, адресность. Первично мы хотим оказать поддержку именно тем, у кого пострадали домовладения. Те, кому комиссией была определена компенсация до 100 тысяч рулей, получают полностью сумму. Лицо, которому определена выплата свыше 100 тысяч рублей, получит сначала 100 тысяч, остальное – во втором этапе. Определены сроки – до 1 мая обеспечить финансирование компенсаций до 100 тысяч рублей на одного получателя, в срок до 1 июля – весь остаток".
Владимир Делба
Вице-премьер, министр финансов Абхазии
Компенсировать будут не только ущерб, нанесенный домовладениям. Следующим этапом предполагается выплата денежных средств гражданам, у которых пострадал автотранспорт. За ними стоят масштабные расходы по ремонтно-восстановительным работам объектов жилого и нежилого фонда, сообщил вице-премьер.
Подробности слушайте в аудиофайле
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В 2021 году ущерб от последствий стихийных бедствий был оценен на общую сумму 284 миллиона рублей.