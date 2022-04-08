https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/gruzinskogo-flaga-zdes-ne-budet-kak-mid-koordiniruet-rabotu-npo-v-abkhazii-1038561185.html

Грузинского флага здесь не будет: как МИД координирует работу НПО в Абхазии

Грузинского флага здесь не будет: как МИД координирует работу НПО в Абхазии

Встреча с представителями неправительственных организации прошла в медиацентре Министерства иностранных дел Абхазии в пятницу 8 апреля. 08.04.2022, Sputnik Абхазия

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Представители НПО рассказали о реализуемых проектах и проделанной работе. Проект под названием "Совершенствование местного управления с помощью инклюзивного подхода в области развития" от Движения против голода вызвал вопросы у министра иностранных дел Инала Ардзинба."Какое отношение Движение против голода имеет к реформированию местного управления?", - спросил министр.Оказалось, что в рамках проекта в районах Абхазии формируются инициативные группы из 40-45 человек. Подобные группы существуют и в Грузии. В дальнейшем планировались совместные встречи инициативных групп из Абхазии и Грузии в третьих странах для "обмена опытом". Ардзинба попросил предоставить списки участников инициативных групп и заявил, что проект приостанавливается в Абхазии, пока не предоставят информацию с конкретными целями и задачами программы.Министр иностранных дел подчеркнул, что формат открытого диалога полезен для всех сторон. И отметил, что цель грузинских программ - поглощение абхазских территорий и установление здесь грузинской власти."Но грузинского флага здесь никогда не будет", - подчеркнул он, напомнив, что гуманитарная деятельность организаций на территории Абхазии должна оставаться гуманитарной.

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