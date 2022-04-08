https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/istoricheskaya-spravedlivost-kak-v-abkhazii-vosstanavlivayut-sozhzhennye-arkhivy-1038562090.html

Историческая справедливость: как в Абхазии восстанавливают сожженные архивы

Историческая справедливость: как в Абхазии восстанавливают сожженные архивы

Презентация книги с перечнем документом по истории Абхазии XIX – начала XX века, подготовленной Международным молодежным историческим форумом "История и архивы... 08.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-08T22:35+0300

2022-04-08T22:35+0300

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Проект направлен на восстановление документального наследия Абхазии, утерянного в период Отечественной войны.Составитель перечня Мальвина Аргун рассказала, что сборник документов важен для историков, изучающих период XIX – начала XX века и значительно сокращает время поисков в исследовательских целях. По ее словам, перечень состоит из 981 единицы фондовых документов по истории, самые ранние относятся к 1814 году, самые поздние – к 1919 году. В перечне представлены описания городов, общественных учреждений, торгово-промышленных предприятий, сведения о распространении православия, строительство мечетей, учебных заведений.

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