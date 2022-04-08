https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/koronavirus-podtverdilsya-u-12-chelovek-iz-protestirovannykh-70-za-sutki-1038564416.html

Коронавирус подтвердился у 12 человек из протестированных 70 за сутки

Коронавирус подтвердился у 12 человек из протестированных 70 за сутки

СУХУМ, 8 апр - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 70 человек в Абхазии за сутки, диагноз COVID-19 подтвердился у 12 из них... 08.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-08T23:01+0300

2022-04-08T23:01+0300

2022-04-08T23:01+0300

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СУХУМ, 8 апр - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 70 человек в Абхазии за сутки, диагноз COVID-19 подтвердился у 12 из них, сообщает Оперштаб. В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении сейчас 10 пациентов, в тяжелом состоянии трое из них, состояние здоровья семи пациентов - средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице три пациента, один человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - четыре, в Гагрской ЦРБ – один, в Ткуарчалской ЦРБ - четыре пациента. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53568 человек. Зарегистрирован 681 летальный случай. Выздоровели 51487 человек.

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новости, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19