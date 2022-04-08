https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/na-svoikh-dvoikh-v-mire-zakanchivayutsya-avtomobili-1038549911.html

На своих двоих: в мире заканчиваются автомобили

На своих двоих: в мире заканчиваются автомобили

Европейские автозаводы — в простое. Им не хватает никеля, жгутов, электропроводки из России и Украины. Дилеры уже недополучили миллионы машин. 08.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-08T11:10+0300

2022-04-08T11:10+0300

2022-04-08T11:10+0300

россия

автомобили

автопром

европа

экономика

санкции

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Сколько еще недосчитается мировой автопром — читайте в материале Ирины Бадмаевой для РИА Новости.Остались без жгутовУкраина прекратила выпуск проводки в жгутах, которую используют во многих марках Volkswagen Group. Дефицит комплектующих у BMW — встали два завода в Германии и один в Великобритании.Конфликт на Украине "ляжет тяжелым бременем" на операционный бизнес Skoda, признал представитель чешской марки. Audi приостановила завод в ФРГ и скорректировала планы венгерского предприятия. Американский Ford тоже связал свои проблемы с украинским фактором и дефицитом чипов.Несколько лет компании США и Европы создавали производство на Украине. Привлекали низкие затраты и дешевая рабочая сила. Основные автокомпонентные мощности — на западе страны, поближе к европейским заводам. Там, в частности, — французская Nexans, выпускающая кабели и проводники, японская Fujikura, специализирующаяся на электрооборудовании.Четыре десятка предприятий украинского автопрома не функционируют. Запад пытается срочно заменить поставщиков. Так, Volkswagen увеличил нагрузки на смежников в Румынии, Венгрии, Тунисе, Марокко, Мексике и Китае.Автоконцерны стараются перенести мощности в другие страны или продублировать их у себя. Но для этого нужно закупить оборудование, на установку которого уйдут месяцы. А время — деньги.Например, оснащение производства для изготовления ремней безопасности в Великобритании обойдется в сумму от ста тысяч до двух миллионов фунтов стерлингов.Ситуация усугубляется трудностями с никелем. Россия — на третьем месте по добыче после Индонезии и Филиппин. Проблемы с этим металлом сулят автомобильным заводам большие расходы.Котировки никеля 8 марта превысили сто тысяч долларов за тонну — абсолютный рекорд. Торги на Лондонской бирже прекратили — впервые с 1985-го. Все совершенные в тот день сделки на общую сумму порядка четырех миллиардов долларов отменили. Перерыв длился неделю. Сейчас никель стоит 33 тысячи."Вопрос экспорта из России стал политическим. То же самое — с логистикой. Все настолько нестабильно, что цены то взлетают на десять процентов, то падают на двадцать", — отмечает Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.В первую очередь ощутят нехватку никеля европейские автозаводы."Санкционная повестка напрямую влияет на поставки сырья и компонентов. Как следствие — на прибыль корпораций", — продолжает собеседник РИА Новости.Производство автомобилей в ближайшие два года сократится на пять миллионов, прогнозирует американское рейтинговое агентство S&P Global Mobility. В 2021-м с конвейеров сошли 81,5 миллиона машин.Перейдут на авто с пробегомПроблемы в автопроме возникли еще в 2020-м, в пандемию. Отрасли не хватало электроники и микросхем, затем подорожали топливо, электроэнергия. Теперь нет российского сырья.Повышение котировок никеля и его дефицит серьезно ударят по себестоимости машин, указывает Николай Вавилов.Выросли затраты на аккумуляторные батареи. В результате, например, цена электрокроссовера Tesla Model Y увеличится на восемь тысяч долларов, подсчитали аналитики S&P Global Mobility.Самая дешевая Tesla стоит около 50 тысяч долларов с учетом налогов и других сборов. Большинство новых электромобилей в США продают не менее чем за 40 тысяч. Премиальные электрокары, такие как топовый Lucid Air, — уже 170 тысяч.Добавьте к этому запредельные котировки энергоносителей. В частности, спотовая цена газа — около 1,3 тысячи долларов за тысячу кубометров.Вряд ли в обозримом будущем водители массово пересядут на электромобили. Отказ от бензина Евросоюзу придется отложить.Конечно, машины дорожают и в России: в марте — на 35-40 процентов. Больше всего — премиальные. Сказался уход с рынка американцев, европейцев и японцев.Пока склады не опустели. Но спрос в автосалонах минимальный — из-за падения реальных располагаемых денежных доходов. Некоторые дилеры говорят о сокращении продаж на 60 процентов. Будет еще хуже, если ЦБ не понизит ключевую ставку. Автокредиты для населения неподъемные, а живых денег на руках нет. Если кто и мог что-то купить, уже сделал это, опасаясь обесценивания сбережений.По словам продавцов, ввезенные до санкций машины закончатся за несколько месяцев.Авторетейл рассчитывает на вторичный рынок. К концу марта цены на автомобили с пробегом снизились на пять-десять процентов — сотни тысяч рублей.Но и в этом сегменте продажи уменьшаются из-за сокращения доходов населения. Взрывного спроса в апреле ждать не стоит.Между тем пока западные производители массово приостановили бизнес в России, свежие модели ожидают из Южной Кореи и КНР. В частности, кроссовер Haval Dargo. Цена пока неизвестна. В Китае — 120 тысяч юаней (около полутора миллионов рублей).Корейцы предложат Kia Sportage с двумя бензиновыми двигателями на выбор. Есть также компактная Chery Tiggo 4 Pro — рестайлинговая версия модели, которая сейчас продается в России за 1,7 миллиона рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/zamenili-svoim-kakie-otrasli-v-rossii-neuyazvimy-dlya-sanktsiy-1038106341.html

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россия, автомобили, автопром, европа, экономика, санкции