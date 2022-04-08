https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/nepravitelstvennaya-organizatsiya-chatham-house-priznana-nezhelatelnoy-v-rossii-1038555378.html

Неправительственная организация Chatham House признана нежелательной в России

Неправительственная организация Chatham House признана нежелательной в России

Английская НПО занимается организацией исследований в области международных отношений. 08.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-08T14:41+0300

2022-04-08T14:41+0300

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СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Генеральная прокуратура России, изучив поступившие материалы, признала нежелательной работу в стране английского Королевского института международных отношений (Chatham House), сообщает надзорное ведомство в своем Telegram-канале.Генпрокуратура сообщила о принятом решении в Минюст России для включения Chatham House в перечень нежелательных организаций.Основанный в 1920 году неправительственный аналитический центр Chatham House базируется в Лондоне, он занимается организацией исследований в области международных отношений.Организации, признанные нежелательными в России, не могут открывать новые филиалы в стране, а уже созданные должны быть закрыты. Банки и другие финансовые организации России обязаны отказывать им в предоставлении услуг.

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россия, великобритания, неправительственные организации, новости