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Неправительственная организация Chatham House признана нежелательной в России
Неправительственная организация Chatham House признана нежелательной в России
Английская НПО занимается организацией исследований в области международных отношений. 08.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-08T14:41+0300
2022-04-08T14:41+0300
2022-04-08T14:47+0300
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СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Генеральная прокуратура России, изучив поступившие материалы, признала нежелательной работу в стране английского Королевского института международных отношений (Chatham House), сообщает надзорное ведомство в своем Telegram-канале.Генпрокуратура сообщила о принятом решении в Минюст России для включения Chatham House в перечень нежелательных организаций.Основанный в 1920 году неправительственный аналитический центр Chatham House базируется в Лондоне, он занимается организацией исследований в области международных отношений.Организации, признанные нежелательными в России, не могут открывать новые филиалы в стране, а уже созданные должны быть закрыты. Банки и другие финансовые организации России обязаны отказывать им в предоставлении услуг.
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россия, великобритания, неправительственные организации, новости
Неправительственная организация Chatham House признана нежелательной в России
14:41 08.04.2022 (обновлено: 14:47 08.04.2022)
Английская НПО занимается организацией исследований в области международных отношений.
СУХУМ, 8 апр – Sputnik.
Генеральная прокуратура России, изучив поступившие материалы, признала нежелательной работу в стране английского Королевского института международных отношений (Chatham House), сообщает надзорное ведомство в своем Telegram-канале
.
"Установлено, что деятельность британской организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности РФ", – отмечается в релизе.
Генпрокуратура сообщила о принятом решении в Минюст России для включения Chatham House в перечень нежелательных организаций.
Основанный в 1920 году неправительственный аналитический центр Chatham House базируется в Лондоне, он занимается организацией исследований в области международных отношений.
Организации, признанные нежелательными в России, не могут открывать новые филиалы в стране, а уже созданные должны быть закрыты. Банки и другие финансовые организации России обязаны отказывать им в предоставлении услуг.