https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/okolo-30-chelovek-pogibli-v-rezultate-udara-vsu-tochkoy-u-po-kramatorsku-1038554515.html

Около 30 человек погибли в результате удара ВСУ "Точкой-У" по Краматорску

Около 30 человек погибли в результате удара ВСУ "Точкой-У" по Краматорску

Ракетный удар был нанесен утром 8 апреля в районе железнодорожного вокзала в Краматорске, где в это время проходила эвакуация местного населения. 08.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-08T14:20+0300

2022-04-08T14:20+0300

2022-04-08T14:46+0300

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СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Около 30 человек погибли и примерно 100 получили ранения в результате удара ВСУ ракетой "Точка-У" по Краматорску, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина в эфире Первого канала.Он отметил, что в ракете использовался кассетный снаряд.По словам главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ могли использовать две ракеты "Точка-У" для удара, об этом он сказал в эфире телеканала "России 1", отметив, что на вооружении ДНР, ЛНР и России такие ракеты не используются, так как это устаревший тип.Пушилин сообщил также, что с начала спецоперации по демилитаризации Украины силы ДНР сбили 24 ракеты "Точка-У".Киев поспешил обвинить российскую армию в совершении "ракетной атаки" по железнодорожному вокзалу в городе Краматорск. Минобороны России назвало не соответствующей действительности провокацией "все заявления представителей киевского националистического режима". Военное ведомство подчеркнуло, что тактические ракеты "Точка-У" используют только украинские военные.В Минобороны напомнили, что 14 марта таким же боеприпасом украинские военные нанесли удар по центру Донецка, из-за которого на месте погибли 17 человек и еще 36 пострадали.

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