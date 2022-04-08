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Около 30 человек погибли в результате удара ВСУ "Точкой-У" по Краматорску
Около 30 человек погибли в результате удара ВСУ "Точкой-У" по Краматорску
Ракетный удар был нанесен утром 8 апреля в районе железнодорожного вокзала в Краматорске, где в это время проходила эвакуация местного населения. 08.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-08T14:20+0300
2022-04-08T14:20+0300
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СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Около 30 человек погибли и примерно 100 получили ранения в результате удара ВСУ ракетой "Точка-У" по Краматорску, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина в эфире Первого канала.Он отметил, что в ракете использовался кассетный снаряд.По словам главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ могли использовать две ракеты "Точка-У" для удара, об этом он сказал в эфире телеканала "России 1", отметив, что на вооружении ДНР, ЛНР и России такие ракеты не используются, так как это устаревший тип.Пушилин сообщил также, что с начала спецоперации по демилитаризации Украины силы ДНР сбили 24 ракеты "Точка-У".Киев поспешил обвинить российскую армию в совершении "ракетной атаки" по железнодорожному вокзалу в городе Краматорск. Минобороны России назвало не соответствующей действительности провокацией "все заявления представителей киевского националистического режима". Военное ведомство подчеркнуло, что тактические ракеты "Точка-У" используют только украинские военные.В Минобороны напомнили, что 14 марта таким же боеприпасом украинские военные нанесли удар по центру Донецка, из-за которого на месте погибли 17 человек и еще 36 пострадали.
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Около 30 человек погибли в результате удара ВСУ "Точкой-У" по Краматорску
14:20 08.04.2022 (обновлено: 14:46 08.04.2022)
Ракетный удар был нанесен утром 8 апреля в районе железнодорожного вокзала в Краматорске, где в это время проходила эвакуация местного населения.
СУХУМ, 8 апр – Sputnik.
Около 30 человек погибли и примерно 100 получили ранения в результате удара ВСУ ракетой "Точка-У" по Краматорску, сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина в эфире Первого канала.
"Провокация произошла в Краматорске. Украинские власти и не скрывали, что они готовят очередные провокации. Сначала объявили эвакуацию с городов Краматорск, Константиновка, Славянск. Люди начали собираться в местах, откуда можно уехать: железнодорожные станции, вокзал. Прилетел боеприпас, порядка 30 погибших", — цитирует агентство Басурина.
Он отметил, что в ракете использовался кассетный снаряд.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ могли использовать две ракеты "Точка-У" для удара, об этом он сказал в эфире телеканала "России 1", отметив, что на вооружении ДНР, ЛНР и России такие ракеты не используются, так как это устаревший тип.
Пушилин сообщил также, что с начала спецоперации по демилитаризации Украины силы ДНР сбили 24 ракеты "Точка-У".
Киев поспешил обвинить российскую армию в совершении "ракетной атаки" по железнодорожному вокзалу в городе Краматорск. Минобороны России назвало не соответствующей действительности провокацией "все заявления представителей киевского националистического режима". Военное ведомство подчеркнуло, что тактические ракеты "Точка-У" используют только украинские военные.
В Минобороны напомнили, что 14 марта таким же боеприпасом украинские военные нанесли удар по центру Донецка, из-за которого на месте погибли 17 человек и еще 36 пострадали.