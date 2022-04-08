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Оленченко о высылке российских дипломатов из стран ЕС: неумный ход
Оленченко о высылке российских дипломатов из стран ЕС: неумный ход
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко рассказал в эфире радио Sputnik о последствиях высылки российских... 08.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-08T12:07+0300
2022-04-08T12:07+0300
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Оленченко о высылке российских дипломатов: руководство ЕС не самостоятельно в решениях
Оленченко о высылке российских дипломатов: руководство ЕС не самостоятельно в решениях
Как разъяснил Владимир Оленченко, персона нон грата переводится с латыни как "нежелательное лицо". При объявлении дипломата персоной нон грата ему предоставляется время на сборы. Обычно это неделя, иногда, при жестком подходе, им дается 72 часа. За это время дипломат и его семья должны выехать из страны."Это неумный ход со стороны стран западной Европы... Министр иностранных дел Франции оговорился, что "мы ведем экономическую войну с Россией". Мы, конечно, не оставим это без внимания. Экономические и политические связи в мире устроены так, что имеют две стороны. Мы посмотрим, что больно будет Европейским странам, и сделаем так, чтоб они это ощутили", – добавил Оленченко.Подробный комментарий слушайте в аудиофайле.
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Оленченко о высылке российских дипломатов из стран ЕС: неумный ход
12:07 08.04.2022 (обновлено: 12:17 08.04.2022)
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко рассказал в эфире радио Sputnik о последствиях высылки российских дипломатов из стран Евросоюза.
Как разъяснил Владимир Оленченко, персона нон грата переводится с латыни как "нежелательное лицо". При объявлении дипломата персоной нон грата ему предоставляется время на сборы. Обычно это неделя, иногда, при жестком подходе, им дается 72 часа. За это время дипломат и его семья должны выехать из страны.
"Это неумный ход со стороны стран западной Европы... Министр иностранных дел Франции оговорился, что "мы ведем экономическую войну с Россией". Мы, конечно, не оставим это без внимания. Экономические и политические связи в мире устроены так, что имеют две стороны. Мы посмотрим, что больно будет Европейским странам, и сделаем так, чтоб они это ощутили", – добавил Оленченко.
Подробный комментарий слушайте в аудиофайле.