https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/olenchenko-o-vysylke-rossiyskikh-diplomatov-rukovodstvo-es-ne-samostoyatelno-v-resheniyakh-1038552880.html

Оленченко о высылке российских дипломатов из стран ЕС: неумный ход

Оленченко о высылке российских дипломатов из стран ЕС: неумный ход

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко рассказал в эфире радио Sputnik о последствиях высылки российских... 08.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-08T12:07+0300

2022-04-08T12:07+0300

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Оленченко о высылке российских дипломатов: руководство ЕС не самостоятельно в решениях Оленченко о высылке российских дипломатов: руководство ЕС не самостоятельно в решениях

Как разъяснил Владимир Оленченко, персона нон грата переводится с латыни как "нежелательное лицо". При объявлении дипломата персоной нон грата ему предоставляется время на сборы. Обычно это неделя, иногда, при жестком подходе, им дается 72 часа. За это время дипломат и его семья должны выехать из страны."Это неумный ход со стороны стран западной Европы... Министр иностранных дел Франции оговорился, что "мы ведем экономическую войну с Россией". Мы, конечно, не оставим это без внимания. Экономические и политические связи в мире устроены так, что имеют две стороны. Мы посмотрим, что больно будет Европейским странам, и сделаем так, чтоб они это ощутили", – добавил Оленченко.Подробный комментарий слушайте в аудиофайле.

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