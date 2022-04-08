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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/rossiyskaya-armiya-porazila-bolee-80-voennykh-obektov-ukrainy-za-noch-1038550977.html
Российская армия поразила более 80 военных объектов Украины за ночь
Российская армия поразила более 80 военных объектов Украины за ночь
Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 08.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-08T10:35+0300
2022-04-08T10:53+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражен 81 военный объект Украины за минувшую ночь, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Среди уничтоженных объектов два пункта управления, пусковая установка ЗРК "Оса", три установки реактивных систем залпового огня, а также девять опорных пунктов и 59 районов сосредоточения украинской боевой техники, отметил генерал.Кроме того, высокоточными ракетами "Бастион" под Одессой российские военные уничтожили Центр сбора и подготовки иностранных наемников ВСУ. Высокоточными ракетами воздушного базирования на трех железнодорожных станциях Донецкой области были уничтожены вооружение и военная техника прибывших на Донбасс резервов украинских войск.Российские ПВО сбили в воздухе два украинских военных вертолета Ми-8 и Ми-24 и пять беспилотников, два из которых – "Байрактар ТБ-2".По данным Минобороны России, всего с начала проведения специальной военной операции потери украинской стороны составляют: 97 вертолетов, 421 беспилотный летательный аппарат, 228 зенитных ракетных систем большой и средней дальности, 2019 танков и других боевых бронированных машин, 223 установки реактивных систем залпового огня, 874 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1917 единиц специальной военной автомобильной техники.
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новости, министерство обороны рф, украина, россия

Российская армия поразила более 80 военных объектов Украины за ночь

10:35 08.04.2022 (обновлено: 10:53 08.04.2022)
© Sputnik / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкПродолжается наступление Народной милиции ДНР
Продолжается наступление Народной милиции ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 08.04.2022
© Sputnik / Михаил Андроник
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Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражен 81 военный объект Украины за минувшую ночь, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Среди уничтоженных объектов два пункта управления, пусковая установка ЗРК "Оса", три установки реактивных систем залпового огня, а также девять опорных пунктов и 59 районов сосредоточения украинской боевой техники, отметил генерал.
Кроме того, высокоточными ракетами "Бастион" под Одессой российские военные уничтожили Центр сбора и подготовки иностранных наемников ВСУ. Высокоточными ракетами воздушного базирования на трех железнодорожных станциях Донецкой области были уничтожены вооружение и военная техника прибывших на Донбасс резервов украинских войск.
Российские ПВО сбили в воздухе два украинских военных вертолета Ми-8 и Ми-24 и пять беспилотников, два из которых – "Байрактар ТБ-2".
По данным Минобороны России, всего с начала проведения специальной военной операции потери украинской стороны составляют: 97 вертолетов, 421 беспилотный летательный аппарат, 228 зенитных ракетных систем большой и средней дальности, 2019 танков и других боевых бронированных машин, 223 установки реактивных систем залпового огня, 874 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1917 единиц специальной военной автомобильной техники.
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