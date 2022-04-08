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Российская армия поразила более 80 военных объектов Украины за ночь
Российская армия поразила более 80 военных объектов Украины за ночь
Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 08.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-08T10:35+0300
2022-04-08T10:35+0300
2022-04-08T10:53+0300
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СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражен 81 военный объект Украины за минувшую ночь, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Среди уничтоженных объектов два пункта управления, пусковая установка ЗРК "Оса", три установки реактивных систем залпового огня, а также девять опорных пунктов и 59 районов сосредоточения украинской боевой техники, отметил генерал.Кроме того, высокоточными ракетами "Бастион" под Одессой российские военные уничтожили Центр сбора и подготовки иностранных наемников ВСУ. Высокоточными ракетами воздушного базирования на трех железнодорожных станциях Донецкой области были уничтожены вооружение и военная техника прибывших на Донбасс резервов украинских войск.Российские ПВО сбили в воздухе два украинских военных вертолета Ми-8 и Ми-24 и пять беспилотников, два из которых – "Байрактар ТБ-2".По данным Минобороны России, всего с начала проведения специальной военной операции потери украинской стороны составляют: 97 вертолетов, 421 беспилотный летательный аппарат, 228 зенитных ракетных систем большой и средней дальности, 2019 танков и других боевых бронированных машин, 223 установки реактивных систем залпового огня, 874 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1917 единиц специальной военной автомобильной техники.
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новости, министерство обороны рф, украина, россия
Российская армия поразила более 80 военных объектов Украины за ночь
10:35 08.04.2022 (обновлено: 10:53 08.04.2022)
Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
СУХУМ, 8 апр – Sputnik.
Оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражен 81 военный объект Украины за минувшую ночь, сообщил
официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Среди уничтоженных объектов два пункта управления, пусковая установка ЗРК "Оса", три установки реактивных систем залпового огня, а также девять опорных пунктов и 59 районов сосредоточения украинской боевой техники, отметил генерал.
Кроме того, высокоточными ракетами "Бастион" под Одессой российские военные уничтожили Центр сбора и подготовки иностранных наемников ВСУ. Высокоточными ракетами воздушного базирования на трех железнодорожных станциях Донецкой области были уничтожены вооружение и военная техника прибывших на Донбасс резервов украинских войск.
Российские ПВО сбили в воздухе два украинских военных вертолета Ми-8 и Ми-24 и пять беспилотников, два из которых – "Байрактар ТБ-2".
По данным Минобороны России, всего с начала проведения специальной военной операции потери украинской стороны составляют: 97 вертолетов, 421 беспилотный летательный аппарат, 228 зенитных ракетных систем большой и средней дальности, 2019 танков и других боевых бронированных машин, 223 установки реактивных систем залпового огня, 874 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1917 единиц специальной военной автомобильной техники.