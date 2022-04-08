https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/rossiyskie-pvo-sbili-ukrainskiy-samolet-su-27-nad-novomikhaylovkoy-1038562982.html

Российские ПВО сбили украинский самолет Су-27 над Новомихайловкой

Российские ПВО сбили украинский самолет Су-27 над Новомихайловкой

Российское Минобороны опубликовало отчет о ходе спецоперации по демилитаризации Украины по состоянию на пятницу 8 апреля. 08.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-08T20:33+0300

2022-04-08T20:33+0300

2022-04-08T20:33+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

донбасс

днр

лнр

министерство обороны рф

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/08/1038562956_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b87a8bc355c2b8e31590e824f0f9b309.jpg

СУХУМ, 8 апр - Sputnik. Российские силы противовоздушной обороны сбили в воздухе украинский самолет Су-27 в районе населенного пункта Новомихайловка, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Была уничтожена авиационная техника украинских вооруженных сил на военном аэродроме Канатово в Кировоградской области, добавил он.Кроме того, днем в пятницу высокоточными ракетами воздушного базирования ВС России был уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в Одесской области. За день оперативно-тактическая авиациия ВКС России поразила еще 54 военных объекта Украины. Среди них: пункт управления, два склада горючего, полевой склад боеприпасов, две установки реактивных систем залпового огня, а также 45 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.Всего с начала проведения специальной военной операции, по данным Минобороны РФ, потери украинской стороны составляют: 126 самолетов, 421 беспилотный летательный аппарат, 2024 танка и других боевых бронированных машин, 225 установок реактивных систем залпового огня, 876 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1923 единицы специальной военной автомобильной техники.

россия

украина

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, украина, донбасс, днр, лнр, министерство обороны рф, новости