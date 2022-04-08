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https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/sekretov-byt-ne-dolzhno-v-mid-abkhazii-proshla-vstrecha-s-predstavitelyami-npo-1038560598.html
Секретов быть не должно: в МИД Абхазии прошла встреча с представителями НПО
Секретов быть не должно: в МИД Абхазии прошла встреча с представителями НПО
Встреча с представителями неправительственных организации прошла в медиацентре Министерства иностранных дел Абхазии в пятницу, 8 апреля. Представители НПО... 08.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-08T19:06+0300
2022-04-08T20:03+0300
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О том, почему НПО не захотели присутствия камер, какие программы ими осуществляются в Абхазии и почему один из проектов Движения против голода был приостановлен, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikОткрывая встречу с представителями неправительственных организаций, работающих в Абхазии, глава МИД республики Инал Ардзинба отметил, что система международных отношений находится в серьезном напряжении, и происходят серьезные геополитические изменения в мире. В этих условиях и было решено провести совещание и обсудить текущую работу.Однако не всем представителям НПО понравилось присутствие камер."Нас заверили, что средств массовой информации не будет. Мы будем обсуждать проекты", – отметила представитель Управления Верховного комиссара ООН Мария Волошкевич.Несмотря на отсутствие секретов, как они заверили министра, большинство предпочло, чтобы их выступление не фиксировалось. И заседание продолжилось без камер, но в присутствии журналистов. Хотя представителей НПО предупредили, что их пожелание провести встречу без съемки прозвучит в СМИ, и это может вызвать негодование в обществе.Несекретные проектыПредставители неправительственных организаций рассказали о проделанной работе и реализуемых проектах. В основном это гуманитарные проекты по ремонту домов культуры, сельских школ, столовых, поддержка малого и среднего бизнеса, помощь фермерам и поддержка неблагополучным семьям.Так, один из реализованных проектов касается поддержки фермеров, которые производят абхазский сыр сулугун из натурального молока. Министр иностранных дел даже пошутил, что вкусные проекты – хорошо, и о них нужно рассказывать, если, конечно, не раскрывается секретный рецепт."Если о них (о проектах - прим.) не рассказывать, то никто об этом не узнает", – заметил он.Вопросы естьГуманитарные программы, озвученные представителями неправительственных организаций не вызывали вопросов у министра иностранных дел. Однако один из проектов привлек к себе внимание. Это проект "Совершенствование местного управления с помощью инклюзивного подхода в области развития", реализуемый Движением против голода."Какое отношение Движение против голода имеет к реформированию местного управления?" – задался вопросом Ардзинба.По словам представителя организации Эрвина Блау, проект обсуждался на местном уровне. В рамках него в районах Абхазии создаются инициативные группы, в каждой по 40-45 человек. Аналогичные инициативные группы существуют и в соседней Грузии. В дальнейшем планировалось провести совместные встречи инициативных групп из Абхазии и Грузии в третьих странах для "обмена опытом". Инал Ардзинба попросил предоставить списки участников инициативных групп и заявил, что проект приостанавливается в Абхазии, пока не предоставят информацию с конкретными целями и задачами программы.Министр процитировал заявление правительства Грузии от 2010 года по "Государственной стратегии в отношении оккупированных территорий путем сотрудничества". Согласно ему, предполагалось создание финансового института, который оказывал бы помощь международным гуманитарным организациям, а также местным неправительственным организациям, "осуществляющим благоприятные и полезные для обеих сторон программы"."Хочу прямо сказать для всех, если ваша деятельность соответствует целям и задачам грузинского правительства, мы автоматически рассматриваем это как угрозу национальной безопасности, и мы будем закрывать эту программу", – подчеркнул Ардзинба.Министр иностранных дел отметил, что формат открытого диалога полезен для всех сторон."Нас беспокоит сейчас повышенная активность грузинских и западных спецслужб. Это факт. Ваша деятельность гуманитарная. И она должна оставаться гуманитарной. Если она будет соответствовать грузинским программам стратегического характера, то это будет вызывать вопросы автоматически. Мы прекрасно понимаем, что цель грузинских программ – поглощение наших территорий и установление здесь грузинской власти. Но грузинского флага здесь никогда не будет", – добавил он.МИД Абхазии – главный координирующий орган в области отношений с иностранными государствами и международными организациями. Все проекты и программы, планируемые на территории Абхазии иностранными неправительственными и международными организациями, в том числе любые проекты с представителями Грузии, должны быть согласованы с внешнеполитическим ведомством.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/naznachen-sovetnik-glavy-mid-po-vzaimodeystviyu-s-mezhdunarodnymi-organizatsiyami-1038481579.html
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мид абхазии, новости, грузия, неправительственные организации

Секретов быть не должно: в МИД Абхазии прошла встреча с представителями НПО

19:06 08.04.2022 (обновлено: 20:03 08.04.2022)
© Sputnik / Леон Адлейба Встреча главы МИД Абхазии Инала Ардзинба с представителями НПО
Встреча главы МИД Абхазии Инала Ардзинба с представителями НПО - Sputnik Абхазия, 1920, 08.04.2022
© Sputnik / Леон Адлейба
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Встреча с представителями неправительственных организации прошла в медиацентре Министерства иностранных дел Абхазии в пятницу, 8 апреля. Представители НПО рассказали о реализуемых проектах и проделанной работе.
О том, почему НПО не захотели присутствия камер, какие программы ими осуществляются в Абхазии и почему один из проектов Движения против голода был приостановлен, читайте в материале Sputnik.
Сария Кварацхелия, Sputnik
Открывая встречу с представителями неправительственных организаций, работающих в Абхазии, глава МИД республики Инал Ардзинба отметил, что система международных отношений находится в серьезном напряжении, и происходят серьезные геополитические изменения в мире. В этих условиях и было решено провести совещание и обсудить текущую работу.
Однако не всем представителям НПО понравилось присутствие камер.
"Нас заверили, что средств массовой информации не будет. Мы будем обсуждать проекты", – отметила представитель Управления Верховного комиссара ООН Мария Волошкевич.
Несмотря на отсутствие секретов, как они заверили министра, большинство предпочло, чтобы их выступление не фиксировалось. И заседание продолжилось без камер, но в присутствии журналистов. Хотя представителей НПО предупредили, что их пожелание провести встречу без съемки прозвучит в СМИ, и это может вызвать негодование в обществе.

Несекретные проекты

Представители неправительственных организаций рассказали о проделанной работе и реализуемых проектах. В основном это гуманитарные проекты по ремонту домов культуры, сельских школ, столовых, поддержка малого и среднего бизнеса, помощь фермерам и поддержка неблагополучным семьям.
© Sputnik / Леон Адлейба Встреча главы МИД Абхазии Инала Ардзинба с представителями НПО
Встреча главы МИД Абхазии Инала Ардзинба с представителями НПО - Sputnik Абхазия
1/3
© Sputnik / Леон Адлейба
Встреча главы МИД Абхазии Инала Ардзинба с представителями НПО
© Sputnik / Леон Адлейба Встреча главы МИД Абхазии Инала Ардзинба с представителями НПО
Встреча главы МИД Абхазии Инала Ардзинба с представителями НПО - Sputnik Абхазия
2/3
© Sputnik / Леон Адлейба
Встреча главы МИД Абхазии Инала Ардзинба с представителями НПО
© Sputnik / Леон Адлейба Встреча главы МИД Абхазии Инала Ардзинба с представителями НПО
Эрвин Блау - Sputnik Абхазия
3/3
© Sputnik / Леон Адлейба
Встреча главы МИД Абхазии Инала Ардзинба с представителями НПО
1/3
© Sputnik / Леон Адлейба
Встреча главы МИД Абхазии Инала Ардзинба с представителями НПО
2/3
© Sputnik / Леон Адлейба
Встреча главы МИД Абхазии Инала Ардзинба с представителями НПО
3/3
© Sputnik / Леон Адлейба
Встреча главы МИД Абхазии Инала Ардзинба с представителями НПО
Так, один из реализованных проектов касается поддержки фермеров, которые производят абхазский сыр сулугун из натурального молока. Министр иностранных дел даже пошутил, что вкусные проекты – хорошо, и о них нужно рассказывать, если, конечно, не раскрывается секретный рецепт.
"Если о них (о проектах - прим.) не рассказывать, то никто об этом не узнает", – заметил он.
Таркил Мартин - Sputnik Абхазия, 1920, 04.04.2022
В Абхазии
Назначен советник главы МИД по взаимодействию с международными организациями
4 апреля, 16:18

Вопросы есть

Гуманитарные программы, озвученные представителями неправительственных организаций не вызывали вопросов у министра иностранных дел. Однако один из проектов привлек к себе внимание. Это проект "Совершенствование местного управления с помощью инклюзивного подхода в области развития", реализуемый Движением против голода.
"Какое отношение Движение против голода имеет к реформированию местного управления?" – задался вопросом Ардзинба.
По словам представителя организации Эрвина Блау, проект обсуждался на местном уровне. В рамках него в районах Абхазии создаются инициативные группы, в каждой по 40-45 человек. Аналогичные инициативные группы существуют и в соседней Грузии. В дальнейшем планировалось провести совместные встречи инициативных групп из Абхазии и Грузии в третьих странах для "обмена опытом". Инал Ардзинба попросил предоставить списки участников инициативных групп и заявил, что проект приостанавливается в Абхазии, пока не предоставят информацию с конкретными целями и задачами программы.
Министр процитировал заявление правительства Грузии от 2010 года по "Государственной стратегии в отношении оккупированных территорий путем сотрудничества". Согласно ему, предполагалось создание финансового института, который оказывал бы помощь международным гуманитарным организациям, а также местным неправительственным организациям, "осуществляющим благоприятные и полезные для обеих сторон программы".
"Хочу прямо сказать для всех, если ваша деятельность соответствует целям и задачам грузинского правительства, мы автоматически рассматриваем это как угрозу национальной безопасности, и мы будем закрывать эту программу", – подчеркнул Ардзинба.
Министр иностранных дел отметил, что формат открытого диалога полезен для всех сторон.
"Нас беспокоит сейчас повышенная активность грузинских и западных спецслужб. Это факт. Ваша деятельность гуманитарная. И она должна оставаться гуманитарной. Если она будет соответствовать грузинским программам стратегического характера, то это будет вызывать вопросы автоматически. Мы прекрасно понимаем, что цель грузинских программ – поглощение наших территорий и установление здесь грузинской власти. Но грузинского флага здесь никогда не будет", – добавил он.
МИД Абхазии – главный координирующий орган в области отношений с иностранными государствами и международными организациями. Все проекты и программы, планируемые на территории Абхазии иностранными неправительственными и международными организациями, в том числе любые проекты с представителями Грузии, должны быть согласованы с внешнеполитическим ведомством.
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