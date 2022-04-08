https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/takie-obstoyatelstva-ozgan-i-shalashaa-o-merakh-podderzhki-biznesa-1038557551.html
Такие обстоятельства: Озган и Шалашаа о мерах поддержки бизнеса
Такие обстоятельства: Озган и Шалашаа о мерах поддержки бизнеса
Правительство Абхазии приняло ряд постановлений, касающихся мер поддержки бизнеса в новых экономических условиях. О том, как это будет работать, в эфире радио... 08.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-08T16:11+0300
2022-04-08T16:11+0300
2022-04-08T16:14+0300
радио
подкасты
такие обстоятельства
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/08/1038557915_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_07bd325b62c3c234c5eaf5992dcdf83f.png
Такие обстоятельства: Озган и Шалашаа о мерах поддержки бизнеса
Такие обстоятельства: Озган и Шалашаа о мерах поддержки бизнеса
Правительство приняло решение о регулировании цен на некоторые продовольственные группы товаров в виде определения предельной наценки при оптовой реализации в размере 10% от таможенной стоимости товара в розничной сети, в размере 12% от оптовой цены. Подробнее о том, как определялся уровень наценки, как это отразится на уже установившихся ценах, насколько принятые меры могут стабилизировать ситуацию на рынке продовольственных товаров, можно ли надеяться, что необоснованного роста цен дальше не произойдет, слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/08/1038557915_640:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_3781997883d835c88145fcd0aaf68254.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, экономика, аудио
Такие обстоятельства: Озган и Шалашаа о мерах поддержки бизнеса
16:11 08.04.2022 (обновлено: 16:14 08.04.2022)
Правительство Абхазии приняло ряд постановлений, касающихся мер поддержки бизнеса в новых экономических условиях. О том, как это будет работать, в эфире радио Sputnik рассказали вице-премьер, министр экономики Кристина Озган и экономист Заур Шалашаа.
Правительство приняло решение о регулировании цен на некоторые продовольственные группы товаров в виде определения предельной наценки при оптовой реализации в размере 10% от таможенной стоимости товара в розничной сети, в размере 12% от оптовой цены.
Подробнее о том, как определялся уровень наценки, как это отразится на уже установившихся ценах, насколько принятые меры могут стабилизировать ситуацию на рынке продовольственных товаров, можно ли надеяться, что необоснованного роста цен дальше не произойдет, слушайте в аудиофайле
.