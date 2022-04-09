https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/antonov-deystviya-zapada-grozyat-privesti-k-pryamoy-voennoy-konfrontatsii-rf-i-ssha-1038565288.html

Антонов: действия Запада грозят привести к прямой военной конфронтации РФ и США

Антонов: действия Запада грозят привести к прямой военной конфронтации РФ и США

СУХУМ, 9 апр - Sputnik. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что опасные и провокационные действия Запада на фоне спецоперации РФ на Украине... 09.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-09T08:48+0300

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СУХУМ, 9 апр - Sputnik. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что опасные и провокационные действия Запада на фоне спецоперации РФ на Украине могут привести к прямому военному противостоянию России и США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Newsweek."Западные государства непосредственно участвуют в текущих событиях, поскольку продолжают снабжать Украину оружием и боеприпасами, тем самым провоцируя дальнейшее кровопролитие", - сказал Антонов американскому изданию.Он подчеркнул, что такие действия опасны и провокационны, поскольку они направлены против России и "могут привести США и РФ на путь прямой военной конфронтации"."Любые поставки оружия и военной техники с Запада, осуществляемые транспортными конвоями через территорию Украины, являются законной военной целью для наших вооруженных сил", - сказал российский посол.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/russkie-dolzhny-tam-uvyaznut-kak-ssha-podogrevayut-konflikt-na-ukraine--1038354592.html

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