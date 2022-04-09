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Антонов: действия Запада грозят привести к прямой военной конфронтации РФ и США
Антонов: действия Запада грозят привести к прямой военной конфронтации РФ и США
СУХУМ, 9 апр - Sputnik. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что опасные и провокационные действия Запада на фоне спецоперации РФ на Украине... 09.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-09T08:48+0300
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СУХУМ, 9 апр - Sputnik. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что опасные и провокационные действия Запада на фоне спецоперации РФ на Украине могут привести к прямому военному противостоянию России и США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Newsweek."Западные государства непосредственно участвуют в текущих событиях, поскольку продолжают снабжать Украину оружием и боеприпасами, тем самым провоцируя дальнейшее кровопролитие", - сказал Антонов американскому изданию.Он подчеркнул, что такие действия опасны и провокационны, поскольку они направлены против России и "могут привести США и РФ на путь прямой военной конфронтации"."Любые поставки оружия и военной техники с Запада, осуществляемые транспортными конвоями через территорию Украины, являются законной военной целью для наших вооруженных сил", - сказал российский посол.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/russkie-dolzhny-tam-uvyaznut-kak-ssha-podogrevayut-konflikt-na-ukraine--1038354592.html
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Антонов: действия Запада грозят привести к прямой военной конфронтации РФ и США

08:48 09.04.2022 (обновлено: 08:49 09.04.2022)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБрифинг А. Антонова после заседания комитета по международным делам
Брифинг А. Антонова после заседания комитета по международным делам - Sputnik Абхазия, 1920, 09.04.2022
© Sputnik / Илья Питалев
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СУХУМ, 9 апр - Sputnik. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что опасные и провокационные действия Запада на фоне спецоперации РФ на Украине могут привести к прямому военному противостоянию России и США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Newsweek.
"Западные государства непосредственно участвуют в текущих событиях, поскольку продолжают снабжать Украину оружием и боеприпасами, тем самым провоцируя дальнейшее кровопролитие", - сказал Антонов американскому изданию.
Он подчеркнул, что такие действия опасны и провокационны, поскольку они направлены против России и "могут привести США и РФ на путь прямой военной конфронтации".
"Любые поставки оружия и военной техники с Запада, осуществляемые транспортными конвоями через территорию Украины, являются законной военной целью для наших вооруженных сил", - сказал российский посол.
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