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Как найти новую профессию тяжело заболевшему человеку? Подкаст "Страхи"
Как найти новую профессию тяжело заболевшему человеку? Подкаст "Страхи"
Леонид был главным механиком на парусном судне. Год назад он заболел БАС, известным, как "болезнь Хокинга" и за 4 месяца практически потерял способность... 09.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-09T10:31+0300
2022-04-09T10:31+0300
2022-04-09T10:31+0300
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Как найти новую профессию тяжело заболевшему человеку? Подкаст "Страхи"
Как найти новую профессию тяжело заболевшему человеку? Подкаст "Страхи"
Леонид был главным механиком на парусном судне. Год назад он заболел БАС, известным, как "болезнь Хокинга" и за 4 месяца практически потерял способность двигаться и говорить. Леонид остается в ясном сознании, но работать может только компьютерной мышью. Он хотел бы найти новое занятие, но не знает что можно делать в его ситуации.Найти новое занятие человеку, потерявшему дело жизни помогают директор благотворительного фонда "Живи сейчас" Наталья Луговая, финансовый советник, предприниматель Елена Парий, и психолог, коуч, бизнес-тренер Сергей Насибян. Своей историей делятся Леонид и Лариса.Слушайте подкасты РИА Новости.
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подкасты риа, аудио
Как найти новую профессию тяжело заболевшему человеку? Подкаст "Страхи"
Леонид был главным механиком на парусном судне. Год назад он заболел БАС, известным, как "болезнь Хокинга" и за 4 месяца практически потерял способность двигаться и говорить. Леонид остается в ясном сознании, но работать может только компьютерной мышью. Он хотел бы найти новое занятие, но не знает что можно делать в его ситуации.
Найти новое занятие человеку, потерявшему дело жизни помогают директор благотворительного фонда "Живи сейчас"
Наталья Луговая, финансовый советник, предприниматель Елена Парий
, и психолог, коуч, бизнес-тренер Сергей Насибян
. Своей историей делятся Леонид и Лариса.