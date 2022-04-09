https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/minoborony-rossii-predupredilo-o-gotovyascheysya-kievom-provokatsii-v-gorode-irpen-1038566853.html

Минобороны России предупредило о готовящейся Киевом провокации в городе Ирпень

Минобороны России предупредило о готовящейся Киевом провокации в городе Ирпень

Подразделения российских вооруженных сил покинули Ирпень, где Киев планирует организовать провокацию, более недели назад. 09.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-09T11:37+0300

2022-04-09T11:37+0300

2022-04-09T11:43+0300

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СУХУМ, 9 апр - Sputnik. Министерство обороны России заявило о готовящейся украинской стороной провокации с целью обвинения российских военных в убийстве мирных жителей в городе Ирпень, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Игоря Конашенкова. В частности, для этого сотрудники СБУ хотят привезти из городского морга тела людей, погибших от обстрелов украинской артиллерии.В качестве доказательств военных преступлений СБУ покажет тела ранее убитых националистами российских военных. Распространить эту информацию планируется через западные СМИ.Ранее большое распространение в социальных сетях и средствах массовой информации получило видео, якобы снятое в городе Буча Киевской области. На нем видны тела мертвых людей, лежащие у дороги, в их убийстве Украина обвинила российских военных. Российские власти отрицают причастность к произошедшему в Буче, называя это "хорошо срежиссированным спектаклем", и заявили о том, что по этому типу Киевом будет организовано еще несколько провокаций. Кроме того, многие пользователи интернета, просмотревшие видео, отметили нестыковки и подвергли сомнению достоверность кадров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/bucha-antirossiyskaya-provokatsiya-s-troynym-dnom-1038502563.html

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