https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/minoborony-rossii-predupredilo-o-gotovyascheysya-kievom-provokatsii-v-gorode-irpen-1038566853.html
Минобороны России предупредило о готовящейся Киевом провокации в городе Ирпень
Минобороны России предупредило о готовящейся Киевом провокации в городе Ирпень
Подразделения российских вооруженных сил покинули Ирпень, где Киев планирует организовать провокацию, более недели назад. 09.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-09T11:37+0300
2022-04-09T11:37+0300
2022-04-09T11:43+0300
военная спецоперация рф в донбассе
новости
украина
россия
донбасс
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/07/1038533304_0:423:2888:2048_1920x0_80_0_0_2ab7271d15354d58bf6c5c6e430b1e52.jpg
СУХУМ, 9 апр - Sputnik. Министерство обороны России заявило о готовящейся украинской стороной провокации с целью обвинения российских военных в убийстве мирных жителей в городе Ирпень, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Игоря Конашенкова. В частности, для этого сотрудники СБУ хотят привезти из городского морга тела людей, погибших от обстрелов украинской артиллерии.В качестве доказательств военных преступлений СБУ покажет тела ранее убитых националистами российских военных. Распространить эту информацию планируется через западные СМИ.Ранее большое распространение в социальных сетях и средствах массовой информации получило видео, якобы снятое в городе Буча Киевской области. На нем видны тела мертвых людей, лежащие у дороги, в их убийстве Украина обвинила российских военных. Российские власти отрицают причастность к произошедшему в Буче, называя это "хорошо срежиссированным спектаклем", и заявили о том, что по этому типу Киевом будет организовано еще несколько провокаций. Кроме того, многие пользователи интернета, просмотревшие видео, отметили нестыковки и подвергли сомнению достоверность кадров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/bucha-antirossiyskaya-provokatsiya-s-troynym-dnom-1038502563.html
украина
россия
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/07/1038533304_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_64c23d62d34b240fa4628d54e0aaea1e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, украина, россия, донбасс, министерство обороны рф
Минобороны России предупредило о готовящейся Киевом провокации в городе Ирпень
11:37 09.04.2022 (обновлено: 11:43 09.04.2022)
Подразделения российских вооруженных сил покинули Ирпень, где Киев планирует организовать провокацию, более недели назад.
СУХУМ, 9 апр - Sputnik.
Министерство обороны России заявило о готовящейся украинской стороной провокации с целью обвинения российских военных в убийстве мирных жителей в городе Ирпень, сообщает РИА Новости
со ссылкой на официального представителя ведомства Игоря Конашенкова.
В частности, для этого сотрудники СБУ хотят привезти из городского морга тела людей, погибших от обстрелов украинской артиллерии.
Планируется, что в Пуща-Водицком лесу будет организована постановка с "уничтожением" якобы российской разведруппы, прибывшей в Ирпень для убийства жителей.
В качестве доказательств военных преступлений СБУ покажет тела ранее убитых националистами российских военных. Распространить эту информацию планируется через западные СМИ.
Ранее большое распространение в социальных сетях и средствах массовой информации получило видео, якобы снятое в городе Буча Киевской области. На нем видны тела мертвых людей, лежащие у дороги, в их убийстве Украина обвинила российских военных.
Российские власти отрицают причастность к произошедшему в Буче, называя это "хорошо срежиссированным спектаклем", и заявили о том, что по этому типу Киевом будет организовано еще несколько провокаций.
Кроме того, многие пользователи интернета, просмотревшие видео, отметили нестыковки и подвергли сомнению достоверность кадров.