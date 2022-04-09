https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/podgotovka-referenduma-v-yuzhnoy-osetii-zavershitsya-k-letu-1038565752.html
Подготовка референдума о вхождении Южной Осетии в состав России завершится к лету
Подготовка референдума о вхождении Южной Осетии в состав России завершится к лету
Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. 09.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-09T09:53+0300
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СУХУМ, 9 апр - Sputnik. Подготовительная работа к проведению референдума о присоединении Южной Осетии к России может завершиться в мае-июне, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника информационно-аналитического управления администрации президента республики Юрия Вазагова. По словам Вазагова, на подготовку властям республики потребуется около двух месяцев - сбор подписей не займет много времени, затем проект указа будет передан в Верховный суд, а потом начнется информационная кампания. Ранее глава Южной Осетии Анатолий Бибилов объявил о намерении провести референдум о вхождении в состав России. По словам Бибилова, республика уже не рез предпринимала подобные шаги в разные исторические периоды, и воссоединение с Россией - это желание народа. Также Бибилов заявлял о необходимости объединения Южной и Северной Осетий в границах России.В состав инициативной группы, выступающей за проведение референдума, входит четыре президента Южной Осетии – действующий президент Анатолий Бибилов, экс-президенты Людвиг Чибиров, Эдуард Кокойты, Леонид Тибилов, всего 26 политических и общественных деятелей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/anatoliy-bibilov-vossoedinenie-s-rossiey---eto-zhelanie-naroda-1038491495.html
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Подготовка референдума о вхождении Южной Осетии в состав России завершится к лету
09:53 09.04.2022 (обновлено: 09:54 09.04.2022)
Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России.
СУХУМ, 9 апр - Sputnik.
Подготовительная работа к проведению референдума о присоединении Южной Осетии к России может завершиться в мае-июне, сообщает РИА Новости
со ссылкой на начальника информационно-аналитического управления администрации президента республики Юрия Вазагова.
По словам Вазагова, на подготовку властям республики потребуется около двух месяцев - сбор подписей не займет много времени, затем проект указа будет передан в Верховный суд, а потом начнется информационная кампания.
"Возможно, ориентировочно назывались определённые сроки, май-июнь. Я думаю, что, возможно, в эти сроки подготовка будет завершена", - отметил Вазагов.
Ранее глава Южной Осетии Анатолий Бибилов объявил о намерении провести референдум о вхождении в состав России. По словам Бибилова, республика уже не рез предпринимала подобные шаги в разные исторические периоды, и воссоединение с Россией - это желание народа.
Также Бибилов заявлял о необходимости объединения Южной и Северной Осетий в границах России.
В состав инициативной группы, выступающей за проведение референдума, входит четыре президента Южной Осетии – действующий президент Анатолий Бибилов, экс-президенты Людвиг Чибиров, Эдуард Кокойты, Леонид Тибилов, всего 26 политических и общественных деятелей.