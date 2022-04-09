https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/takie-obstoyatelstva-ekskursovod-o-musore-vdol-dorog-abkhazii---1038553197.html

Такие обстоятельства: экскурсовод о мусоре вдоль дорог Абхазии

Такие обстоятельства: экскурсовод о мусоре вдоль дорог Абхазии

Насколько важно содержать в порядке внешний облик городов и сел Абхазии в преддверии турсезона, каковы актуальные вопросы деятельности экскурсоводов, в эфире... 09.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-09T15:34+0300

2022-04-09T15:34+0300

2022-04-09T15:34+0300

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экскурсии

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Такие обстоятельства: экскурсовод о мусоре вдоль дорог Абхазии Такие обстоятельства: экскурсовод о мусоре вдоль дорог Абхазии

Экскурсоводы озабочены санитарным состоянием территории, прилегающей к центральной трассе Псоу – Ингур. Профсоюз экскурсоводов Абхазии обратился к руководителю предприятия "Абхазавтодор" с просьбой уделить более пристальное внимание этой проблеме."Именно экскурсоводам приходится отвечать на все те вопросы, которые возникают у экскурсантов, которые из окон автобусов имеют возможность наблюдать в каком состоянии находится территория, прилегающая к центральной трассе. Именно нам приходится пытаться объяснять наличие такого большого количества мусора вдоль дорог. Мы не впервые обращаемся к руководству "Абхазвтодора", к главам районов с просьбой обратить внимание на санитарное состояние дорог. Хотелось бы, чтобы эта работа была не от сезона к сезону, а круглый год", – сказал Габлия.Собеседник Sputnik рассказал, что бывали случаи, когда экскурсоводы сами выходили на субботник. В пример привел субботник возле Лыхненского храма, где был скопление мусора за долгое время.Дмитрий Габлия также рассказал и о других актуальных вопросах деятельности экскурсоводов.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

такие обстоятельства, мусор, экскурсии, аудио