https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/takie-obstoyatelstva-skorik-o-rekomendatsiyakh-po-snyatiyu-ogranichitelnykh-mer-v-abkhazii-1038566970.html

Такие обстоятельства: Скорик о рекомендациях по снятию ограничительных мер в Абхазии

Такие обстоятельства: Скорик о рекомендациях по снятию ограничительных мер в Абхазии

Главный санврач Абхазии Людмила Скорик предложила снять основную массу антиковидных мер на заседании Координационного штаба по защите населения от... 09.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-09T13:15+0300

2022-04-09T13:15+0300

2022-04-09T13:15+0300

радио

подкасты коронавирус

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Такие обстоятельства: Скорик о рекомендациях по снятию ограничительных мер в Абхазии Такие обстоятельства: Скорик о рекомендациях по снятию ограничительных мер в Абхазии

Главный санитарный врач Абхазии в беседе на радио рассказала, какие данные по коронавирусу и на протяжении какого времени позволяют делать выводы о возможности снятия ограничений. Скорик также поделились своим мнением о том, какие именно меры можно снять, а какие пока необходимо оставить. Для того чтобы не было массового заболевания, специалисты будут мониторить ситуацию в младших классов, сказала главный санврач республики."Медицинскому персоналу школ будут розданы экспресс-тесты, для того чтобы сразу же выявлять больных и тут же изолировать, чтоб не прекращать учебный процесс", - сказала Скорик.Главный санитарный врач высказалась о темпах вакцинации, рассказала, что будет с неиспользованной вакциной и будет ли в Абхазии доступна назальная. Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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