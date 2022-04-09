https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/takie-obstoyatelstva-skorik-o-rekomendatsiyakh-po-snyatiyu-ogranichitelnykh-mer-v-abkhazii-1038566970.html
Такие обстоятельства: Скорик о рекомендациях по снятию ограничительных мер в Абхазии
Такие обстоятельства: Скорик о рекомендациях по снятию ограничительных мер в Абхазии
Главный санврач Абхазии Людмила Скорик предложила снять основную массу антиковидных мер на заседании Координационного штаба по защите населения от... 09.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-09T13:15+0300
2022-04-09T13:15+0300
2022-04-09T13:15+0300
радио
подкасты коронавирус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/09/1038566944_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_a255b4efa6ce6138156c87876db79516.jpg
Такие обстоятельства: Скорик о рекомендациях по снятию ограничительных мер в Абхазии
Такие обстоятельства: Скорик о рекомендациях по снятию ограничительных мер в Абхазии
Главный санитарный врач Абхазии в беседе на радио рассказала, какие данные по коронавирусу и на протяжении какого времени позволяют делать выводы о возможности снятия ограничений. Скорик также поделились своим мнением о том, какие именно меры можно снять, а какие пока необходимо оставить. Для того чтобы не было массового заболевания, специалисты будут мониторить ситуацию в младших классов, сказала главный санврач республики."Медицинскому персоналу школ будут розданы экспресс-тесты, для того чтобы сразу же выявлять больных и тут же изолировать, чтоб не прекращать учебный процесс", - сказала Скорик.Главный санитарный врач высказалась о темпах вакцинации, рассказала, что будет с неиспользованной вакциной и будет ли в Абхазии доступна назальная. Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/09/1038566944_224:0:2539:1736_1920x0_80_0_0_0841f5c78aaf8ba25b147e7100c92f99.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты коронавирус, аудио
Такие обстоятельства: Скорик о рекомендациях по снятию ограничительных мер в Абхазии
Главный санврач Абхазии Людмила Скорик предложила снять основную массу антиковидных мер на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. О ситуации с коронавирусом и рекомендациях она рассказала в эфире радио Sputnik.
Главный санитарный врач Абхазии в беседе на радио рассказала, какие данные по коронавирусу и на протяжении какого времени позволяют делать выводы о возможности снятия ограничений. Скорик также поделились своим мнением о том, какие именно меры можно снять, а какие пока необходимо оставить. Для того чтобы не было массового заболевания, специалисты будут мониторить ситуацию в младших классов, сказала главный санврач республики.
"Медицинскому персоналу школ будут розданы экспресс-тесты, для того чтобы сразу же выявлять больных и тут же изолировать, чтоб не прекращать учебный процесс", - сказала Скорик.
Главный санитарный врач высказалась о темпах вакцинации, рассказала, что будет с неиспользованной вакциной и будет ли в Абхазии доступна назальная.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.