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Арсалия о выставке "Частная коллекция": героями будут и коллекционеры, их истории
Арсалия о выставке "Частная коллекция": героями будут и коллекционеры, их истории
О выставке "Частная коллекция", которая откроется в Сухуме, в эфире радио Sputnik рассказала директор Центрального выставочного зала, куратор мероприятия... 10.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-10T14:24+0300
2022-04-10T14:24+0300
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Арсалия о выставке "Частная коллекция": героями будут и коллекционеры, их истории
Арсалия о выставке "Частная коллекция": героями будут и коллекционеры, их истории
Выставка картин из частных коллекций впервые пройдет в Центральном выставочном зале с 11 по 22 апреля. На ней впервые будут представлены работы художников, хранящиеся в частных коллекциях. По словам куратора выставки Эльвиры Арсалия, будет показано более 100 работ, которые были найдены у коллекционеров."Работы охватывают период последних ста лет. Будут работы Александра Шервашидзе, Михаила Шемякина, Василия Контарева, Ольги Брендель, чуть меньше представлены работы современных художников, но, тем не менее, они тоже есть. Наверное, это выставка интересна еще и тем, что здесь главные герои сами коллекционеры и их истории", - сказала Арсалия.Выставку "Частная коллекция" должны были открыть в июле прошлого года, однако из-за ситуации с коронавирусом она была отложена.Цель проекта – сделать временно общедоступными работы художников, которые хранятся в частных коллекциях, так как они представляют историческую и художественную ценность, а также продемонстрировать коллекционирование, как интересный культурный феномен.Кураторами выставки выступают Батал Кобахия, Эльвира Арсалия. Проект реализован при поддержке "Абхазского Общественного Фонда развития "АМШРА"
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абхазия, центральный выставочный зал г. сухум, выставка, подкасты, аудио

Арсалия о выставке "Частная коллекция": героями будут и коллекционеры, их истории

14:24 10.04.2022
Радио
Арсалия о выставке "Частная коллекция": героями будут и коллекционеры, их истории
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О выставке "Частная коллекция", которая откроется в Сухуме, в эфире радио Sputnik рассказала директор Центрального выставочного зала, куратор мероприятия Эльвира Арсалия.
Выставка картин из частных коллекций впервые пройдет в Центральном выставочном зале с 11 по 22 апреля. На ней впервые будут представлены работы художников, хранящиеся в частных коллекциях. По словам куратора выставки Эльвиры Арсалия, будет показано более 100 работ, которые были найдены у коллекционеров.
"Работы охватывают период последних ста лет. Будут работы Александра Шервашидзе, Михаила Шемякина, Василия Контарева, Ольги Брендель, чуть меньше представлены работы современных художников, но, тем не менее, они тоже есть. Наверное, это выставка интересна еще и тем, что здесь главные герои сами коллекционеры и их истории", - сказала Арсалия.
Выставку "Частная коллекция" должны были открыть в июле прошлого года, однако из-за ситуации с коронавирусом она была отложена.
Цель проекта – сделать временно общедоступными работы художников, которые хранятся в частных коллекциях, так как они представляют историческую и художественную ценность, а также продемонстрировать коллекционирование, как интересный культурный феномен.
Кураторами выставки выступают Батал Кобахия, Эльвира Арсалия. Проект реализован при поддержке "Абхазского Общественного Фонда развития "АМШРА"
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