https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/dopolnitelnoe-vremya-ankvab-o-razvitii-straykbola-v-abkhazii-1038539418.html

Дополнительное время: Анкваб о развитии страйкбола в Абхазии

Дополнительное время: Анкваб о развитии страйкбола в Абхазии

Президент Ассоциация страйкбола Абхазии Шалва Анкваб рассказал в эфире радио Sputnik об особенностях военно-тактической игры, об истории зарождения ее в... 10.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-10T16:37+0300

2022-04-10T16:37+0300

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Дополнительное время: Анкваб о развитии страйкбола в Абхазии Дополнительное время: Анкваб о развитии страйкбола в Абхазии

Соревнования по страйкболу прошли в марте на Золотом берегу в селе Мгудзырхуа Гудаутского района. В них участвовало более 60 любителей военно-тактических игр из Абхазии и Сочи.Соревнования провели на территории бывшего пионерлагеря. Организатором события выступила Ассоциация страйкбола Абхазии, которая была создана пять лет назад. Сегодня в нее входит около ста молодых людей из республики.Страйкбол – командная военно-тактическая игра с применением специальных мягких пневматических аналогов оружия, стреляющего пластиковыми шарами.Игроки используют в бою пневматические и электрические аналоги оружия, стреляющие пластиковыми шарами, – это автоматы, пистолеты, снайперские винтовки, пулеметы и гранаты. Обязательное правило страйкбола – ношение защитной маски и очков во время боя.Беседу можно послушать в аудиофайле выше.

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