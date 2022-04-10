https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/gensek-nato-zayavil-chto-alyans-prodolzhit-ukreplenie-na-vostochnom-flange-1038576061.html

Генсек НАТО заявил, что альянс продолжит укрепление на восточном фланге

Генсек НАТО заявил, что альянс продолжит укрепление на восточном фланге

На восточном фланге НАТО в настоящее время, по словам генсека альянса, находятся 40 000 солдат. 10.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-10T08:45+0300

2022-04-10T08:45+0300

2022-04-10T08:45+0300

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СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс разрабатывает планы развертывания постоянных полномасштабных вооруженных сил на восточном фланге, рядом с Россией., пишет РИА Новости со ссылкой на Telegraph.НАТО находится “в разгаре очень фундаментальной трансформации”, подчеркнул Столтенберг.Он отметил, что уже сейчас на восточном фланге НАТО находятся 40 000 солдат альянса, в то время как до начала российской спецоперации их было в десять раз меньше.

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нато, россия, политика, в мире