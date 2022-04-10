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Генсек НАТО заявил, что альянс продолжит укрепление на восточном фланге
Генсек НАТО заявил, что альянс продолжит укрепление на восточном фланге
На восточном фланге НАТО в настоящее время, по словам генсека альянса, находятся 40 000 солдат. 10.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-10T08:45+0300
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СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс разрабатывает планы развертывания постоянных полномасштабных вооруженных сил на восточном фланге, рядом с Россией., пишет РИА Новости со ссылкой на Telegraph.НАТО находится “в разгаре очень фундаментальной трансформации”, подчеркнул Столтенберг.Он отметил, что уже сейчас на восточном фланге НАТО находятся 40 000 солдат альянса, в то время как до начала российской спецоперации их было в десять раз меньше.
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MIA „Rosiya Segodnya“
нато, россия, политика, в мире
Генсек НАТО заявил, что альянс продолжит укрепление на восточном фланге
На восточном фланге НАТО в настоящее время, по словам генсека альянса, находятся 40 000 солдат.
СУХУМ, 10 апр - Sputnik.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс разрабатывает планы развертывания постоянных полномасштабных вооруженных сил на восточном фланге, рядом с Россией., пишет РИА Новости
со ссылкой на Telegraph.
НАТО находится “в разгаре очень фундаментальной трансформации”, подчеркнул Столтенберг.
"Сейчас мы попросили наших военачальников предоставить варианты того, что мы называем перезагрузкой, долгосрочной адаптацией НАТО. Я думаю, что лидеры альянса примут решения по этому вопросу, когда они встретятся в Мадриде на саммите в июне", — заявил Столтенберг.
Он отметил, что уже сейчас на восточном фланге НАТО находятся 40 000 солдат альянса, в то время как до начала российской спецоперации их было в десять раз меньше.