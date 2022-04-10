https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/makron-otdal-svoy-golos-v-pervom-ture-vyborov-prezidenta-frantsii-1038580625.html

Макрон отдал свой голос в первом туре выборов президента Франции

Макрон отдал свой голос в первом туре выборов президента Франции

Первый тур президентских выборов во Франции проходит 10 апреля, если никто из кандидатов не наберет больше 50% голосов, страну ожидает второй тур голосования... 10.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-10T15:00+0300

2022-04-10T15:00+0300

2022-04-10T15:00+0300

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франция

президентские выборы

макрон

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СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Французский президент Эммануэль Макрон посетил избирательный участок в городе Ле Туке (департамент Па-де-Кале) и проголосовал в первом туре президентских выборов во Франции, сообщает РИА Новости.В первом туре президентской гонки участвует 12 политиков. Среди них – действующий президент страны, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, кандидат крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", кандидат от партии "Республиканцы" Валери Пекресс и другие.В случае, если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов (50% плюс один голос), то 24 апреля будет проведен второй тур выборов. Ни одни президентские выборы за более чем 60 лет существования Пятой республики не проходили в один тур.Предварительно опросы общественного мнения пророчат проход во второй тур Макрону и Марин Ле Пен, за них пообещали проголосовать 26 и 25 процентов опрошенных соответственно. После закрытия участков, которое произойдет в 20:00 (а в больших городах в 21:00) по местному времени, будут обнародованы предварительные результаты голосования.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/zvonki-makrona-putinu-poslednyaya-nadezhda-evropy-1038405122.html

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в мире, франция, президентские выборы, макрон