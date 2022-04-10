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"Правда тела". Что делать с кожей после похудения

"Правда тела". Что делать с кожей после похудения

Неужели “лишнюю” кожу придется убирать операционным путем? Рассказываем о проблеме, с которой сталкивается большинство похудевших людей: может ли кожа... 10.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-10T11:12+0300

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"Правда тела". Что делать с кожей после похудения "Правда тела". Что делать с кожей после похудения

Врач-дерматовенеролог, косметолог Элина Василенко, которая сама похудела на 40 кг с помощью бариатрической операции, объясняет, почему даже прыжки на полу (!) влияют на лимфоток (и соответственно, на качество кожи). И нужно ли “готовить” кожу, если, например, вы собираетесь делать пластику живота.01:26 “Когда человек приступает к похудению, он меньше всего думает о том, что там что-то растянется”02:40 “Прием коллагена улучшает качество кожи”03:17 Чем полезен душ Шарко03:45 Как прыжки влияют на качество кожи05:04 “Массаж лучше сочетать с процессом похудения”06:20 Есть ли чудодейственные свойства у сухой массажной щетки08:47 “Она же не испарится”: что происходит с кожей и как на нее повлиять12:20 Как можно “готовить” кожуСлушайте подкасты РИА Новости.

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