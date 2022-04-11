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Алан Гаглоев лидирует по итогам первого тура выборов президента Южной Осетии
Алан Гаглоев лидирует по итогам первого тура выборов президента Южной Осетии
Президентские выборы в Южной Осетии состоялись в воскресенье, 11 апреля. По итогам во второй тур вышли действующий глава государства Анатолий Бибилов и Алан... 11.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-11T11:34+0300
2022-04-11T11:48+0300
южная осетия
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СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Согласно предварительным данным ЦИК Южной Осетии, по итогам первого тура на выборах лидирует Алан Гаглоев с 36,9 процента голосов избирателей. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия. Глава ЦИК Эмилия Гагиева сообщила, что всего в голосовании приняли участие 28 976 человек, что составляет 74,26 процента от числа избирателей.Голоса избирателей распределились следующим образом:Против всех кандидатов проголосовали 528 человек, это 1,8 процента.Так как ни один из кандидатов не получил более половины голосов избирателей, будут назначены повторные выборы. Повторное голосование проведут не позднее, чем через 15 дней со дня установления результатов общих выборов.На должность главы государства претендовало пять кандидатов: действующий глава Южной Осетии Анатолий Бибилов, занимающий этот пост с апреля 2017 года, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.
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южная осетия, президент, политика

Алан Гаглоев лидирует по итогам первого тура выборов президента Южной Осетии

11:34 11.04.2022 (обновлено: 11:48 11.04.2022)
© Sputnik / Наталья Айриян / Перейти в фотобанкВыборы в Южной Осетии
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Президентские выборы в Южной Осетии состоялись в воскресенье, 11 апреля. По итогам во второй тур вышли действующий глава государства Анатолий Бибилов и Алан Гаглоев.
СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Согласно предварительным данным ЦИК Южной Осетии, по итогам первого тура на выборах лидирует Алан Гаглоев с 36,9 процента голосов избирателей. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.

Действующий президент Анатолий Бибилов набрал 33,5 процента голосов избирателей.

Глава ЦИК Эмилия Гагиева сообщила, что всего в голосовании приняли участие 28 976 человек, что составляет 74,26 процента от числа избирателей.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
Алан Гаглоев - 10 705 (36,9%)
Анатолий Бибилов - 9 706 (33,5%)
Александр Плиев - 3 434 (11,9%)
Гарри Мулдаров - 2 592 (8,9%)
Дмитрий Тасоев - 822 (2,8%)
Против всех кандидатов проголосовали 528 человек, это 1,8 процента.
Так как ни один из кандидатов не получил более половины голосов избирателей, будут назначены повторные выборы. Повторное голосование проведут не позднее, чем через 15 дней со дня установления результатов общих выборов.
На должность главы государства претендовало пять кандидатов: действующий глава Южной Осетии Анатолий Бибилов, занимающий этот пост с апреля 2017 года, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.
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