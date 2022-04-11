https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/evstafev-o-voyne-rossii-i-nato-tsenakh-na-gaz-v-evrope-i-novom-miroporyadke-bez-ssha-1038604716.html

Евстафьев: о войне России и НАТО, ценах на газ в Европе и новом миропорядке без США

Евстафьев: о войне России и НАТО, ценах на газ в Европе и новом миропорядке без США

Спецоперация на Украине показала, что там появились настоящие людоеды. 11.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-11T19:47+0300

2022-04-11T19:47+0300

2022-04-11T19:47+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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Кто стоит за кровавыми провокациями в незалежной? Чем Байден лучше Макрона и Джонсона? Может ли Европа выжить без российских нефти и газа, и почему самый страшный сценарий для мира - продовольственный кризис? Эти и другие темы "Sputnik на русском" обсуждает с политологом, профессором Высшей Школы Экономики Дмитрием Евстафьевым

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, россия, нато, украина, видео