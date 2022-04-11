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Команда по волейболу из Гагры заняла первое место на соревнованиях в Калуге
Команда по волейболу из Гагры заняла первое место на соревнованиях в Калуге
XI международный турнир по волейболу среди юношей памяти сотрудников органов внутренних дел России, погибших при исполнении служебного долга, прошел в Калуге с... 11.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-11T18:10+0300
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СУХУМ, 11 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Команда по волейболу из Гагры заняла первое место на XI международном турнире по волейболу памяти сотрудников органов внутренних дел России, погибших при исполнении служебного долга, рассказал тренер команды Иван Моисеенко.Он уточнил, что в соревнованиях приняли участие 20 команд в двух возрастных группах из Подольска, Кромы, Тамбова, Воронежа, Липецка, Калуги, Москвы, Орла, Старого Оскола.По словам тренера, его воспитанники, но в другом составе участвовали в Калужском турнире в четвертый раз. "Золото" они взяли впервые. Лучшим игроком турнира стал Ратмир Гвазава, а лучшим связующим Леон Эшба.По возвращении в Абхазию гагрские волейболисты начнут готовиться к турниру, который должен состояться в июне в Геленджике.
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Команда по волейболу из Гагры заняла первое место на соревнованиях в Калуге

18:10 11.04.2022
© Foto / Иван МоисеенкоКоманда по волейболу из Гагры заняла первое место на соревнованиях в Калуге
Команда по волейболу из Гагры заняла первое место на соревнованиях в Калуге - Sputnik Абхазия, 1920, 11.04.2022
© Foto / Иван Моисеенко
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XI международный турнир по волейболу среди юношей памяти сотрудников органов внутренних дел России, погибших при исполнении служебного долга, прошел в Калуге с 7 по 10 апреля.
СУХУМ, 11 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Команда по волейболу из Гагры заняла первое место на XI международном турнире по волейболу памяти сотрудников органов внутренних дел России, погибших при исполнении служебного долга, рассказал тренер команды Иван Моисеенко.
Он уточнил, что в соревнованиях приняли участие 20 команд в двух возрастных группах из Подольска, Кромы, Тамбова, Воронежа, Липецка, Калуги, Москвы, Орла, Старого Оскола.
"Турнир проходил по круговой системе. Победитель определялся по набранным очкам за время соревнований. По итогам мы стали первыми. Второе место заняла команда "Калуга-2", третье "Тамбов". Дети счастливы и довольны", - отметил Моисеенко.
По словам тренера, его воспитанники, но в другом составе участвовали в Калужском турнире в четвертый раз. "Золото" они взяли впервые. Лучшим игроком турнира стал Ратмир Гвазава, а лучшим связующим Леон Эшба.
По возвращении в Абхазию гагрские волейболисты начнут готовиться к турниру, который должен состояться в июне в Геленджике.
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