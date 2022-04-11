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Макрон лидирует в первом туре выборов после подсчета 97 процентов голосов
Макрон лидирует в первом туре выборов после подсчета 97 процентов голосов
Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля. 11.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-11T08:40+0300
2022-04-11T08:40+0300
2022-04-11T10:12+0300
франция
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СУХУМ, 11 апр – Sputnik. По последним общим данным МВД, после подсчета 97 процентов протоколов действующий президент Франции Эммануэль Макрон сохраняет лидерство на выборах главы государства, набрав 27,6 процента голосов.Выборы главы государства прошли во Франции 10 апреля. На высший пост претендовали 12 кандидатов, шестеро из которых участвовали в президентской гонке впервые. По закону для победы необходимо набрать более 50 процентов голосов.
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франция, президент, политика, в мире
Макрон лидирует в первом туре выборов после подсчета 97 процентов голосов
08:40 11.04.2022 (обновлено: 10:12 11.04.2022)
Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля.
СУХУМ, 11 апр – Sputnik. По последним общим данным МВД, после подсчета 97 процентов протоколов действующий президент Франции Эммануэль Макрон сохраняет лидерство на выборах главы государства, набрав 27,6 процента голосов.
Глава правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен занимает второе место (23,41 процента), глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон — на третьем (21,95 процента).
Выборы главы государства прошли во Франции 10 апреля. На высший пост претендовали 12 кандидатов, шестеро из которых участвовали в президентской гонке впервые. По закону для победы необходимо набрать более 50 процентов голосов.