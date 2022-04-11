https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/makron-lidiruet-v-pervom-ture-vyborov-posle-podscheta-97-protsentov-golosov-1038589087.html

Макрон лидирует в первом туре выборов после подсчета 97 процентов голосов

Макрон лидирует в первом туре выборов после подсчета 97 процентов голосов

Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля. 11.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-11T08:40+0300

2022-04-11T08:40+0300

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франция

президент

политика

в мире

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СУХУМ, 11 апр – Sputnik. По последним общим данным МВД, после подсчета 97 процентов протоколов действующий президент Франции Эммануэль Макрон сохраняет лидерство на выборах главы государства, набрав 27,6 процента голосов.Выборы главы государства прошли во Франции 10 апреля. На высший пост претендовали 12 кандидатов, шестеро из которых участвовали в президентской гонке впервые. По закону для победы необходимо набрать более 50 процентов голосов.

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франция, президент, политика, в мире