https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/patsient-s-covid-19-skonchalsya-v-gudautskom-gospitale-1038605358.html

Пациент с COVID-19 скончался в Гудаутском госпитале

Пациент с COVID-19 скончался в Гудаутском госпитале

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53574 человек. Зарегистрировано 682 летальных случая. Выздоровели 51850... 11.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-11T21:59+0300

2022-04-11T21:59+0300

2022-04-11T22:00+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

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СУХУМ, 11 апр - Sputnik. Мужчина 80 лет с COVID-19 скончался в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. Диагноз COVID-19 подтвержден у шести человек из 106 протестированных в Абхазии. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 10 пациентов, в тяжелом состоянии 4 человека, состояние здоровья 6 пациентов - средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 3 пациента, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ – 1, в Ткуарчалской ЦРБ - 3 пациента.

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абхазия, новости, мировая пандемия коронавируса covid-19