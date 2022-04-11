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Пациент с COVID-19 скончался в Гудаутском госпитале
Пациент с COVID-19 скончался в Гудаутском госпитале
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53574 человек. Зарегистрировано 682 летальных случая. Выздоровели 51850... 11.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-11T21:59+0300
2022-04-11T21:59+0300
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СУХУМ, 11 апр - Sputnik. Мужчина 80 лет с COVID-19 скончался в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. Диагноз COVID-19 подтвержден у шести человек из 106 протестированных в Абхазии. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 10 пациентов, в тяжелом состоянии 4 человека, состояние здоровья 6 пациентов - средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 3 пациента, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ – 1, в Ткуарчалской ЦРБ - 3 пациента.
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абхазия, новости, мировая пандемия коронавируса covid-19
Пациент с COVID-19 скончался в Гудаутском госпитале
21:59 11.04.2022 (обновлено: 22:00 11.04.2022)
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53574 человек. Зарегистрировано 682 летальных случая. Выздоровели 51850 человек.
СУХУМ, 11 апр - Sputnik. Мужчина 80 лет с COVID-19 скончался в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.
Диагноз COVID-19 подтвержден у шести человек из 106 протестированных в Абхазии.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 10 пациентов, в тяжелом состоянии 4 человека, состояние здоровья 6 пациентов - средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 3 пациента, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ – 1, в Ткуарчалской ЦРБ - 3 пациента.