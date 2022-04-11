Политолог об угрозах Запада России дефолтом: плевать, это у Запада все плохо
14:33 11.04.2022 (обновлено: 15:20 11.04.2022)
Что хотят добиться от экономики России на Западе и почему не могут добиться, и к чему в конечном итоге это может привести, в своем ютуб-канале рассуждает политолог Юрий Подоляка.
В своем ютуб-канале журналист, политолог Юрий Подоляка проанализировал экономическую ситуацию в России после начала специальной военной операции по защите Донбасса.
Он отметил, что в минувшую пятницу произошло очень значимое событие – резкое укрепление курса рубля к доллару. Рубль достигал 71 рубль за один американский доллар, потом откатил в район 75-76 рубле.
"71 рубль за доллар – это более дорогая цена российского рубля, чем она была до начала военной операции на Украине. Таким образом, Российская Федерация полностью нивелировала миф о том, что российская экономика очень быстро загнется, на что очень рассчитывали так называемые западные партнеры Украины и, собственно, само правительство Украины. А еще резкое смягчение кредитно-денежной политики говорит о том, что в целом российские власти справились с шоком, который настиг российскую экономику в начале боевых действий на Украине. И на сегодняшний день российская экономика постепенно возвращается в тот режим работы, который был до этого момента. Да, не быстро, но тенденция положительная. Сегодня при желании российское правительство может догнать курс рубля до 30 рублей за один американский доллар, но в этом нет никакого экономического смысла. Для экономики станы это будет скорее во вред", – сказал эксперт.
Подоляка отметил, что у российского правительства есть все возможности держать ситуацию под полным контролем.
"Курс российского рубля к доллару останется в коридоре 70-75 рублей. А постепенно российское правительство и Центральный банк сосредоточат свои усилия на смягчении кредитно-денежной политики и восстановление в полном объеме функционирования российской экономики до того состояния, как это было до начала военной операции. Западные партнеры России со скрежетом в зубах вынуждены почти согласиться, что российскому правительству и Центральному банку это удастся. Единственное, за что они сейчас цепляются – это попытка хотя бы в информационном плане показать слабость России через дефолт. На самом деле с дефолтом Российской Федерации складывается парадоксальная ситуация", – убежден политолог.
Подоляка отметил, что экономика западных стран постепенно погружается в спираль экономического кризиса. Если ничего не изменится, Европу ждет очень серьезный и системный кризис, и не факт, что Европа сможет из него выбраться.
Не случайно так растет рейтинг Марин Ле Пен, а Макрон балансирует на грани поражения. Если Макрон проиграет эту избирательную кампанию, это будет оплеуха не только Макрону – это будет оплеуха всей политике, которую ведет объединенный Запад против России. Потому что во Франции к власти могут прийти силы, которые настроены на более плодотворное сотрудничество с Россией. Приход к власти Марин Ле Пен однозначно приведет к серьезному кризису в лагере северо-атлантической солидарности.
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