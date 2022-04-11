https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/politolog-ob-ugrozakh-zapada-rossii-defoltom---plevat-eto-u-zapada-vse-plokho-1038592310.html

Политолог об угрозах Запада России дефолтом: плевать, это у Запада все плохо

Политолог об угрозах Запада России дефолтом: плевать, это у Запада все плохо

Что хотят добиться от экономики России на Западе и почему не могут добиться, и к чему в конечном итоге это может привести, в своем ютуб-канале рассуждает... 11.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-11T14:33+0300

2022-04-11T14:33+0300

2022-04-11T15:20+0300

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Политолог об угрозах Запада России дефолтом: России плевать, у нее все хорошо Политолог об угрозах Запада России дефолтом: России плевать, у нее все хорошо

В своем ютуб-канале журналист, политолог Юрий Подоляка проанализировал экономическую ситуацию в России после начала специальной военной операции по защите Донбасса. Он отметил, что в минувшую пятницу произошло очень значимое событие – резкое укрепление курса рубля к доллару. Рубль достигал 71 рубль за один американский доллар, потом откатил в район 75-76 рубле. Подоляка отметил, что у российского правительства есть все возможности держать ситуацию под полным контролем. "Курс российского рубля к доллару останется в коридоре 70-75 рублей. А постепенно российское правительство и Центральный банк сосредоточат свои усилия на смягчении кредитно-денежной политики и восстановление в полном объеме функционирования российской экономики до того состояния, как это было до начала военной операции. Западные партнеры России со скрежетом в зубах вынуждены почти согласиться, что российскому правительству и Центральному банку это удастся. Единственное, за что они сейчас цепляются – это попытка хотя бы в информационном плане показать слабость России через дефолт. На самом деле с дефолтом Российской Федерации складывается парадоксальная ситуация", – убежден политолог. Подоляка отметил, что экономика западных стран постепенно погружается в спираль экономического кризиса. Если ничего не изменится, Европу ждет очень серьезный и системный кризис, и не факт, что Европа сможет из него выбраться. Подробности слушайте в аудиофайле.Действующий президент Франции Эммануэль Макрон после подсчета 100 процентов протоколов, по данным МВД республики, сохраняет лидерство на выборах, набирая 27,84 процента голосов.Глава правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен занимает второе место (23,15 процента), лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон — на третьем (21,95 процента).Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля.

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