https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/starikov-perekhod-na-raschety-v-rublyakh-stabiliziruet-tseny-v-magazinakh-1038552562.html
Стариков: переход на расчеты в рублях стабилизирует цены в магазинах
Стариков: переход на расчеты в рублях стабилизирует цены в магазинах
Что такое российский экспорт и импорт за рубли, в эфире радио Sputnik объяснил политический эксперт Николай Стариков. 11.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-11T11:54+0300
2022-04-11T11:54+0300
2022-04-11T09:29+0300
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Стариков: переход на расчеты в рублях стабилизирует цены в магазинах
Стариков: переход на расчеты в рублях стабилизирует цены в магазинах
"Давайте представим себе ситуацию: продукты питания, которые нам необходимы, а у нас их нет - бананы. Предположим - страна "X", который нужен газ, приобретает его у нас за рубли. Но, чтобы получить рубли, она продает нам бананы, которые культивирует", – рассуждает эксперт.Стариков привел в пример следующую ситуацию: Россия купила бананы не за доллары, а за 15 рублей. Наши магазины продали их нашему потребителю по 15 руб. 10 коп. за кило. Бушуют ли экономические штормы, происходит что-то с экономикой США, курс доллара к курсу фунта или к евро взлетел или обвалился, а мы, несмотря на внешние обстоятельства, кило бананов купили за 15 руб.10 коп. То есть, как только мы переходим к торговле за рубли, не только газом, а как можно большим ассортиментом наших товаров, то таким образом происходит отвязка от бушующих экономических ветров за пределами наших границ."Если перейдем во всем на рубли, у нас будут стабильные цены. Таким образом, мы с вами приблизимся к той ситуации, которая долгие годы была очевидна для Соединенных Штатов Америки. Все, что они покупали в магазине, было приобретено и продавалось за доллары. Нет никакого пересчета, какого-то мерила, которое бы приводило к переписыванию ценников, этим объяснялась и стабильность этих ценников в американских магазинах долгие годы", – утверждает Стариков.
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подкасты, россия, экономика, аудио
Стариков: переход на расчеты в рублях стабилизирует цены в магазинах
Что такое российский экспорт и импорт за рубли, в эфире радио Sputnik объяснил политический эксперт Николай Стариков.
"Давайте представим себе ситуацию: продукты питания, которые нам необходимы, а у нас их нет - бананы. Предположим - страна "X", который нужен газ, приобретает его у нас за рубли. Но, чтобы получить рубли, она продает нам бананы, которые культивирует", – рассуждает эксперт.
Стариков привел в пример следующую ситуацию: Россия купила бананы не за доллары, а за 15 рублей. Наши магазины продали их нашему потребителю по 15 руб. 10 коп. за кило. Бушуют ли экономические штормы, происходит что-то с экономикой США, курс доллара к курсу фунта или к евро взлетел или обвалился, а мы, несмотря на внешние обстоятельства, кило бананов купили за 15 руб.10 коп. То есть, как только мы переходим к торговле за рубли, не только газом, а как можно большим ассортиментом наших товаров, то таким образом происходит отвязка от бушующих экономических ветров за пределами наших границ.
"Если перейдем во всем на рубли, у нас будут стабильные цены. Таким образом, мы с вами приблизимся к той ситуации, которая долгие годы была очевидна для Соединенных Штатов Америки. Все, что они покупали в магазине, было приобретено и продавалось за доллары. Нет никакого пересчета, какого-то мерила, которое бы приводило к переписыванию ценников, этим объяснялась и стабильность этих ценников в американских магазинах долгие годы", – утверждает Стариков.