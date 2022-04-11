https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/takie-obstoyatelstva-kuteliya-o-limitakh-minprosvescheniya-dlya-abiturientov-abkhazii-1038540975.html
Такие обстоятельства: Кутелия о лимитах Минпросвещения для абитуриентов Абхазии
Такие обстоятельства: Кутелия о лимитах Минпросвещения для абитуриентов Абхазии
Каждый год абхазские абитуриенты получают от Министерства просвещения и языковой политики лимиты на обучение в российских вузах. Как в этом вопросе обстоят... 11.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-11T11:33+0300
2022-04-11T11:33+0300
2022-04-11T11:33+0300
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Такие обстоятельства: Кутелия о лимитах Минобразования для абитуриентов Абхазии
Такие обстоятельства: Кутелия о лимитах Минобразования для абитуриентов Абхазии
Каждый год абхазские абитуриенты получают от Министерства просвещения и языковой политики лимиты на обучение в российских вузах. Как в этом вопросе обстоят дела в этом году, в эфире радио Sputnik рассказал начальник отдела по связям с общественностью Минпросвещения Аслан Кутелия.По словам Кутелия, в Министерстве просвещения и языковой политики еще с января идет прием заявок в различные университеты России, куда могут поступить абитуриенты из Абхазии. Это и Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, и Казанский авиационной институт, и Белгородский государственный технический университет, и сочинский “Сириус”.Некоторых абитуриентов уже даже можно поздравить с поступлением."Это, например, те, кто поступал в МАДИ. В этом году желающих было более 30 человек. Из них квот было выделено 18. Наши абитуриенты уже поступили, сдали экзамены и уже зачислены в университет. 16 человек поступили на специалитет и два человека – в аспирантуру", – отметил он.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, образование, аудио
Каждый год абхазские абитуриенты получают от Министерства просвещения и языковой политики лимиты на обучение в российских вузах. Как в этом вопросе обстоят дела в этом году, в эфире радио Sputnik рассказал начальник отдела по связям с общественностью Минпросвещения Аслан Кутелия.
По словам Кутелия, в Министерстве просвещения и языковой политики еще с января идет прием заявок в различные университеты России, куда могут поступить абитуриенты из Абхазии. Это и Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, и Казанский авиационной институт, и Белгородский государственный технический университет, и сочинский “Сириус”.
Некоторых абитуриентов уже даже можно поздравить с поступлением.
"Это, например, те, кто поступал в МАДИ. В этом году желающих было более 30 человек. Из них квот было выделено 18. Наши абитуриенты уже поступили, сдали экзамены и уже зачислены в университет. 16 человек поступили на специалитет и два человека – в аспирантуру", – отметил он.
Подробности слушайте в аудиофайле.