https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/takie-obstoyatelstva-nadaraya-o-deyatelnosti-inostrannykh-organizatsiy-v-abkhazii-1038600272.html

Такие обстоятельства: Надарая о деятельности иностранных организаций в Абхазии

Такие обстоятельства: Надарая о деятельности иностранных организаций в Абхазии

Контроль деятельности неправительственных организаций в стране – вопрос актуальный и важный, считает общественный и политический деятель Темур Надарая. 11.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-11T16:47+0300

2022-04-11T16:47+0300

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Такие обстоятельства: Надарая о деятельности НПО в Абхазии Такие обстоятельства: Надарая о деятельности НПО в Абхазии

В медиацентре МИД Абхазии прошло несколько встреч с представителями неправительственных организаций. Главный посыл этих встреч в том, что все проекты и программы, планируемые на территории Абхазии иностранными неправительственными и международными организациями, в том числе любые проекты с представителями Грузии, должны быть согласованы с внешнеполитическим ведомством. О целях такого контроля и о работе НПО в Абхазии в целом в интервью на радио Sputnik Абхазия рассказал общественный и политический деятель Темур Надарая. "Это всегда актуально и важно. Во многих странах деятельность неправительственных организаций контролируется как законами об НПО, так и законом об иностранных агентах. У нас таких законов нет. 352 человека обратились к президенту, Парламенту не принимать этот закон. Я их не понимаю, те люди, которые не чувствуют за спиной ничего плохого, не должны быть против этого закона. Такие законы действуют в США, Эстонии, Украине, в десятках стран работает закон об иностранных агентах. Таким образом государство регулирует тех, кто может нанести вред", – сказал Надарая. Подробности слушайте в аудиофайле.

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