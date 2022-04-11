https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/v-gorakh-sochi-tri-chasa-spasali-podrostka-1038603350.html

В горах Сочи три часа спасали подростка

В горах Сочи три часа спасали подростка

Спасатели 10 апреля получили информацию, что в Лазаревском районе во время катания на ледянках подросток врезался в дерево и получил травму голову. 11.04.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 апр - Sputnik. Спасатели в течение трех часов эвакуировали в районе горы Бозтепе подростка, врезавшегося в дерево на ледянке и получившего травму головы, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда в Сочи.Информацию о пострадавшем спасателям сообщил друг подростка. Подростков отыскали по GPS-координатам, провели транспортировку, которая длилась три часа из-за сложного горного рельефа, и передали пострадавшего врачам.Дети с ледянками взобрались на высоту более 900 метров над уровнем моря без сопровождения взрослых.

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сочи, мчс рф, горы, россия, происшествия