https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/v-gorakh-sochi-tri-chasa-spasali-podrostka-1038603350.html
В горах Сочи три часа спасали подростка
В горах Сочи три часа спасали подростка
Спасатели 10 апреля получили информацию, что в Лазаревском районе во время катания на ледянках подросток врезался в дерево и получил травму голову. 11.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-11T19:11+0300
2022-04-11T19:11+0300
2022-04-11T19:11+0300
сочи
мчс рф
горы
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/15/1032056505_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_dee141d067881ef6b9bef715088f3546.jpg
СУХУМ, 11 апр - Sputnik. Спасатели в течение трех часов эвакуировали в районе горы Бозтепе подростка, врезавшегося в дерево на ледянке и получившего травму головы, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда в Сочи.Информацию о пострадавшем спасателям сообщил друг подростка. Подростков отыскали по GPS-координатам, провели транспортировку, которая длилась три часа из-за сложного горного рельефа, и передали пострадавшего врачам.Дети с ледянками взобрались на высоту более 900 метров над уровнем моря без сопровождения взрослых.
сочи
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/15/1032056505_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_74a1d54616fd86ab8b1d024c1e5719e6.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сочи, мчс рф, горы, россия, происшествия
В горах Сочи три часа спасали подростка
Спасатели 10 апреля получили информацию, что в Лазаревском районе во время катания на ледянках подросток врезался в дерево и получил травму голову.
СУХУМ, 11 апр - Sputnik. Спасатели в течение трех часов эвакуировали в районе горы Бозтепе подростка, врезавшегося в дерево на ледянке и получившего травму головы, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда в Сочи.
Информацию о пострадавшем спасателям сообщил друг подростка.
"Звонивший подросток рассказал, что во время катания на ледянках по снежному склону горы Бозтепе в Лазаревском районе его друг врезался в дерево, в результате чего получил травму головы. Пострадавший жаловался на головную боль, у него появились частичные провалы в памяти", – отмечается в релизе.
Подростков отыскали по GPS-координатам, провели транспортировку, которая длилась три часа из-за сложного горного рельефа, и передали пострадавшего врачам.
Дети с ледянками взобрались на высоту более 900 метров над уровнем моря без сопровождения взрослых.