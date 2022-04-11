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В Минкульте Абхазии обсудили совместные проекты с актерами Балуевым и Бельской
В Минкульте Абхазии обсудили совместные проекты с актерами Балуевым и Бельской
В Абхазию приехали известный российский актер Александр Балуев и актриса Светлана Бельская. 11.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-11T17:45+0300
2022-04-11T17:45+0300
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СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Совместные проекты, которые планируются провести в Абхазии, обсудили на встрече министра культуры Даура Кове с советским и российским актером театра, кино и дубляжа, режиссером театра и кино Александром Балуевым и актрисой Светланой Бельской. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Знаменитый актер в свою очередь поблагодарил министра за теплый прием и пожелал успехов в работе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210525/Baluev-ob-abkhazskoy-kukhne-vkusneyshaya-pytayus-derzhat-sebya-v-rukakh-no-ne-poluchaetsya-1032489767.html
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культура, даур кове, абхазия
В Минкульте Абхазии обсудили совместные проекты с актерами Балуевым и Бельской
17:45 11.04.2022 (обновлено: 17:55 11.04.2022)
В Абхазию приехали известный российский актер Александр Балуев и актриса Светлана Бельская.
СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Совместные проекты, которые планируются провести в Абхазии, обсудили на встрече министра культуры Даура Кове с советским и российским актером театра, кино и дубляжа, режиссером театра и кино Александром Балуевым и актрисой Светланой Бельской. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Кове поблагодарил российского актера за визит в Абхазию и готовность к совместному сотрудничеству в сфере культуры.
Знаменитый актер в свою очередь поблагодарил министра за теплый прием и пожелал успехов в работе.