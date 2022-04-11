https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/v-minkulte-abkhazii-obsudili-sovmestnye-proekty-s-akterami-baluevym-i-belskoy-1038602118.html

В Минкульте Абхазии обсудили совместные проекты с актерами Балуевым и Бельской

В Минкульте Абхазии обсудили совместные проекты с актерами Балуевым и Бельской

В Абхазию приехали известный российский актер Александр Балуев и актриса Светлана Бельская. 11.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-11T17:45+0300

2022-04-11T17:45+0300

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в абхазии

культура

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СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Совместные проекты, которые планируются провести в Абхазии, обсудили на встрече министра культуры Даура Кове с советским и российским актером театра, кино и дубляжа, режиссером театра и кино Александром Балуевым и актрисой Светланой Бельской. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Знаменитый актер в свою очередь поблагодарил министра за теплый прием и пожелал успехов в работе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210525/Baluev-ob-abkhazskoy-kukhne-vkusneyshaya-pytayus-derzhat-sebya-v-rukakh-no-ne-poluchaetsya-1032489767.html

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культура, даур кове, абхазия