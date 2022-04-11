https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/zasedanie-sovmestnogo-abkhazo-siriyskogo-komiteta-sostoitsya-v-sentyabre-2022-goda-1038603008.html
Заседание Совместного абхазо-сирийского комитета состоится в сентябре 2022 года
Заседание Совместного абхазо-сирийского комитета состоится в сентябре 2022 года
Посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба встретился в понедельник, 11 апреля, с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом САР доктором... 11.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-11T19:00+0300
2022-04-11T19:00+0300
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СУХУМ, 11 апр - Sputnik. Заседание Совместного абхазо-сирийского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству планируют провести в сентябре 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Абхазии. Стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества, министр Фейсал Микдад поблагодарил Баграта Хутаба за активную работу в этой сфере, а также отметил высокую значимость визита президента Абхазии в мае 2021 года в Сирию.Кроме того, участники встречи отметили важность сотрудничества c Россией и выразили поддержку РФ в вопросе демилитаризации и денацификации Украины.Фейсал Микдад передал слова приветствия от президента Сирии Башара Аль-Асада президенту Абхазии Аслану Бжания.Баграт Хутаба передал слова приветствия от министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба, Микдад выразил желание на скорейшую встречу со своим абхазской коллегой.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210520/Aslan-Bzhaniya-priglasil-Bashara-Asada-posetit-Abkhaziyu-1032456806.html
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мид абхазии, сирия, абхазия, политика
Заседание Совместного абхазо-сирийского комитета состоится в сентябре 2022 года
19:00 11.04.2022 (обновлено: 19:41 11.04.2022)
Посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба встретился в понедельник, 11 апреля, с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом САР доктором Фейсалом Микдад.
СУХУМ, 11 апр - Sputnik.
Заседание Совместного абхазо-сирийского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству планируют провести в сентябре 2022 года. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства иностранных дел Абхазии.
Инициативу абхазского Правительства провести очередное заседание комитета поддержали в Сирии, глава МИД Фейсал Микдад также предложил провести абхазо-сирийский инвестиционный форум в Сирии.
Стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества, министр Фейсал Микдад поблагодарил Баграта Хутаба за активную работу в этой сфере, а также отметил высокую значимость визита президента Абхазии в мае 2021 года в Сирию.
Кроме того, участники встречи отметили важность сотрудничества c Россией и выразили поддержку РФ в вопросе демилитаризации и денацификации Украины.
Фейсал Микдад передал слова приветствия от президента Сирии Башара Аль-Асада президенту Абхазии Аслану Бжания.
Баграт Хутаба передал слова приветствия от министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба, Микдад выразил желание на скорейшую встречу со своим абхазской коллегой.