https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/biografiya-lasha-ashuba-1038614072.html

Биография Лаши Ашуба

Биография Лаши Ашуба

Лаша Нугзарович Ашуба родился 21 декабря 1989 года в городе Сухум. 12.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-12T14:31+0300

2022-04-12T14:31+0300

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Лаша Нугзарович Ашуба родился 21 декабря 1989 года в городе Сухум. В 2006 году окончил Сухумскую школу №14. В 2011 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности "юриспруденция". В том же году продолжил обучение в аспирантуре. С 2011 по 2013 годы работал юристом, а затем начальником внутренних структурных подразделений в частной коммерческой организации в Москве. С февраля 2014 года по март 2016 года работал в Министерстве иностранных дел Абхазии. С апреля 2016 года был депутатом Сухумского городского Собрания. В 2017 году его избрали депутатом Парламента Абхазии. В марте 2022 года был переизбран депутатом на второй срок.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

биографии, депутаты, парламент абхазии