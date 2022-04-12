https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/biografiya-lasha-ashuba-1038614072.html
Биография Лаши Ашуба
Биография Лаши Ашуба
Лаша Нугзарович Ашуба родился 21 декабря 1989 года в городе Сухум. 12.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-12T14:31+0300
2022-04-12T14:31+0300
2022-04-12T14:34+0300
в абхазии
биографии
депутаты
парламент абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102928/11/1029281152_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_2b667e5a52adf020993bddbfbde42f0a.jpg
Лаша Нугзарович Ашуба родился 21 декабря 1989 года в городе Сухум. В 2006 году окончил Сухумскую школу №14. В 2011 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности "юриспруденция". В том же году продолжил обучение в аспирантуре. С 2011 по 2013 годы работал юристом, а затем начальником внутренних структурных подразделений в частной коммерческой организации в Москве. С февраля 2014 года по март 2016 года работал в Министерстве иностранных дел Абхазии. С апреля 2016 года был депутатом Сухумского городского Собрания. В 2017 году его избрали депутатом Парламента Абхазии. В марте 2022 года был переизбран депутатом на второй срок.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102928/11/1029281152_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a25a6d9ac7ec6dd019db1d9ce05ce8cd.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
биографии, депутаты, парламент абхазии
Лаша Нугзарович Ашуба родился 21 декабря 1989 года в городе Сухум.
В 2006 году окончил Сухумскую школу №14.
В 2011 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности "юриспруденция". В том же году продолжил обучение в аспирантуре.
С 2011 по 2013 годы работал юристом, а затем начальником внутренних структурных подразделений в частной коммерческой организации в Москве.
С февраля 2014 года по март 2016 года работал в Министерстве иностранных дел Абхазии.
С апреля 2016 года был депутатом Сухумского городского Собрания.
В 2017 году его избрали депутатом Парламента Абхазии.
В марте 2022 года был переизбран депутатом на второй срок.