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Фрегат Черноморского флота уничтожил украинский "Байрактар" у берегов Крыма
Фрегат Черноморского флота уничтожил украинский "Байрактар" у берегов Крыма
Украинский беспилотный летательный аппарат находился от фрегата в 30 километрах. 12.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-12T09:45+0300
2022-04-12T09:45+0300
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СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения фрегатом Черноморского флота украинского ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) у побережья Крыма.На видео показан последовательный пуск двух зенитных управляемых ракет из носовой пусковой установки комплекса "Штиль" корабля. Дрон вел разведку действий кораблей ЧФ, а также береговых и наземных позиций боевой техники Вооруженных сил России, находящихся в Крыму и южной части Украины.
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черноморский флот, крым, черное море, украина, россия
Фрегат Черноморского флота уничтожил украинский "Байрактар" у берегов Крыма
09:45 12.04.2022 (обновлено: 10:14 12.04.2022)
Украинский беспилотный летательный аппарат находился от фрегата в 30 километрах.
СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения фрегатом Черноморского флота украинского ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) у побережья Крыма.
На видео показан последовательный пуск двух зенитных управляемых ракет из носовой пусковой установки комплекса "Штиль" корабля.
"Экипаж фрегата Черноморского флота у западного побережья Крымского полуострова уничтожил БПЛА типа "Байрактар", произведя пуск двух ракет корабельным зенитным ракетным комплексом "Штиль", – сказали в ведомстве.
Дрон вел разведку действий кораблей ЧФ, а также береговых и наземных позиций боевой техники Вооруженных сил России, находящихся в Крыму и южной части Украины.