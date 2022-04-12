https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/fregat-chernomorskogo-flota-unichtozhil-ukrainskiy-bayraktar-u-beregov-kryma--1038606563.html

Фрегат Черноморского флота уничтожил украинский "Байрактар" у берегов Крыма

Фрегат Черноморского флота уничтожил украинский "Байрактар" у берегов Крыма

Украинский беспилотный летательный аппарат находился от фрегата в 30 километрах. 12.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-12T09:45+0300

2022-04-12T09:45+0300

2022-04-12T10:14+0300

черноморский флот

крым

черное море

украина

россия

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СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения фрегатом Черноморского флота украинского ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) у побережья Крыма.На видео показан последовательный пуск двух зенитных управляемых ракет из носовой пусковой установки комплекса "Штиль" корабля. Дрон вел разведку действий кораблей ЧФ, а также береговых и наземных позиций боевой техники Вооруженных сил России, находящихся в Крыму и южной части Украины.

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черное море

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черноморский флот, крым, черное море, украина, россия